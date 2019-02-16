美國經濟閃現5警訊 是成長減緩還是衰退預兆？

2019-02-16 17:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



從零售銷售到銀行放款，美國近幾周來公布一連串疲弱的經濟數據，激起美國經濟究竟只是減速，還是正步向衰退的辯論。

目前為止，多數經濟學家認為成長減速的可能性較大。

經濟展望集團（EOG）首席全球經濟學家鮑穆爾說：「這只是從成長較快速的經濟過渡到較和緩的步調。」

投資銀行Natixis首席美洲經濟學家拉沃格納說：「問題是，經濟成長率下滑程度有多大。」據他估計，今年美國成長率可能從去年的3%減緩到大約2%，與近十年來經濟多半緩慢擴張的步調相符。

美國就業市場仍強，1月新增就業人數達30.4萬人；平均工資年增3.2%，接近十年高點；12月職缺更達到730萬個，創歷史新高紀錄，預示未來數月企業仍可望大舉招聘，為消費支出提供有力的支撐。

但美國經濟仍面臨重重挑戰，包括最近股市波動、美中貿易戰、政府局部關門（暫已解決），以及減稅與擴大聯邦支出的效應消退。聯準會（Fed）近幾年來的升息行動也造成借貸活動降溫。

今日美國報（USA Today）把最近美國閃現的一些經濟警訊和分析師評論整理如下：

1. 零售銷售陡降

美國去年12月零售銷售滑落1.2%，部分因素是汽油價格下跌；但剔除汽油、汽車、建材、食物服務項目的核心零售銷售也大減1.7%。凱投宏觀（Capital Economics）估計，受零售銷售萎縮影響，美國去年第4季國內生產毛額（GDP）季增年率可能顯著減緩，從原估的3.1%掉到2.5%左右。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家薛弗森指出，商務部這份延遲四周發布的零售報告呈現全面性的疲軟，數據弱得啟人疑竇，與民間報告呈現12月連鎖零售店銷售強勁大異其趣。多位經濟學家認為，之前聯邦政府局部關門35天，可能對商務部的調查造成干擾。

2. 企業裁員人數升高

勞工部公布，在止於9日的一周，首次申領失業救濟金人數從23.5萬人增至23.9萬人；第4季申領人數平均為22萬人，也高於前季的21.1萬人。

High Frequency Economics經濟學家蘇利文認為，這項裁員指標走勢呼應「就業成長稍微減緩的情況」。多位經濟學家預期，平均單月新增就業人數將從去年的22萬人降到今年的17萬人。

3. 消費者與企業信心減弱

經濟研究聯合會說，美國1月消費者信心指數降到18個月低點；小企業信心指數仍處於歷史高檔，但已降到2016年大選以來最低水準。經濟學家認為，信心下降主要歸咎於市場動盪、貿易戰及政府關門。

TD Economics經濟學家麥洛德預期，市場回穩加上美中若敲定貿易協議，未來數月的展望可能好轉。凱投宏觀首席美國經濟學家艾許沃斯則認為，消費者信心在升抵數十年高峰後，注定會轉弱。

4. 服務業景氣下滑

一項衡量礦業、金融、營造和其他服務業公司訂單與生產等活動的指標，也在1月下滑。

經濟學家指出，政府關門事件衝擊政府合約承包商，美中貿易對峙則使信心普遍受影響。

5. 銀行放款縮減

聯準會對銀行資深放款主管的訪調顯示，美國銀行業第4季對企業和消費者放貸標準變得更嚴格。拉沃格納說，一項衡量銀行對消費者放款意願的指標出現2009年來最大降幅；同時，銀行對企業放款標準趨嚴，可能導致投資縮減。