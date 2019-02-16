澳洲鮮花仰賴進口 政府擬擴大篩檢

2019-02-16 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



澳洲廣播公司（ABC）報導，在過去45年中，澳洲鮮花長期仰賴進口，業內人士表示，澳洲鮮花產業缺乏監管、原產地標籤法且一直存有生物安全風險。不過，隨著政府擴大生物安全防護措施，鮮花產業將出現重大變革。

每年約有價值6700萬澳元的鮮花從厄瓜多、肯亞和新加坡等地運往澳洲。2017年政府審查發現不到一半的進口鮮花遵守環境措施，2018年澳洲聯邦政府宣布加強生物安全保護措施，這可能是當地種植商引頸期盼的。

澳洲農業與水力資源部（DAWR）表示，通常用作為插畫素材的切花需在進口前在原產地進行薰蒸，或經過獲得國家植物保護組織認證的替代害蟲防治過程。該部門正在評估這項措施對該行業產生的影響。

然而，此一安全措施意味進口商將面臨成本上漲，同時也影響鮮花保鮮期。據了解，鮮花先在哥倫比亞等原產國去除根莖後，再運往澳洲花店已經耗費約一周時間。

澳洲的鮮花產業已變成一種家族生意。帕帕多普洛斯（Harry Papadopoulos）從事花卉產業超過30年，現在他的兒子也與他一同經營。帕帕多普洛斯經營的批發商，其中70%出售給零售商的鮮花都是進口貨。

帕帕多普洛斯表示，「我們主要進口顧客需要的鮮花，而澳洲的產量不足以供應」。此外，他的兒子史蒂文指出，雖然澳洲種植的鮮花品質高，但仍無法與來自厄瓜多和哥倫比亞的鮮花競爭。他認為，生物安全的防護是不需要改變的，「據我所知，這麼多年澳洲現有的保護措施已經足夠」。

大約三年前，第二代玫瑰種植商史卡爾福內（Matthew Scarfone）和父親一起經營。除了出售自己種植的鮮花，同時還出售一些進口花卉。

但史卡爾福內指出，「幾年前開始，沒有人想買澳洲當地種植的玫瑰，所以我們暫停種植，改為100%進口」。

史卡爾福內說，生物安全變得更加嚴格，意味著進口鮮花需要多次進行熏蒸，嚴重影響花期。他們於是改變經營模式，再次回歸本地種植，「每個人都喜歡盛開的鮮花，但這是進口鮮花做不到的」。

出生於美國佛州的波拉克（Bernard Pollack）在雪梨經營一家老花店長達50多年，他表示，若本地種植與進口鮮花不能共存，那該產業也將無法生存。