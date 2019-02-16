一年不買東西！她戒購物習慣 順便圈粉展事業

2019-02-16 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



33歲的波絲頓（Hannah Louise Poston）一直想戒掉自己的血拼習慣：她會一次刷卡3000到4000美元（約台幣9.32萬-12.43萬元）買些其實超乎負擔的化妝品、衣物和家居用品，雖然努力付清帳款，但也意味永遠沒有儲蓄。她決定一整年都不買東西，不僅把錢省下來，也省下購物耗費的時間和精力。

波絲頓去年戒買新的化妝品、護膚產品、服飾、陶器和一切家飾，僅必要用品如洗面乳例外。她甚至移除存在購物網站上的信用卡資訊。

她將一整年的努力拍成紀錄片，上傳影音平台YouTube，前後獲得近2萬名訂閱戶。她說，每天都會收到女性朋友的電郵，最熱烈的回應是「你說出我的真心話」。

波絲頓不是第一個立誓不血拼的人。許多部落客已嘗試此一挑戰，有的人是為了惜物，有的人是想力行減用、重覆使用、回收再利用的環保原則。美國知名女作家安．帕契特（Ann Patchett）覺得自己利用購物轉移注意力，2017年就寫過她一整年不買東西的經驗。如今，「一年不買東西（no-buy year）」或「不花錢挑戰（no-spend challeng）」的人氣和見度都大增。YouTube美妝頻道上還有以「一個月不買（no-buy month）」或「不買唇膏（lipstick no-buy）」為號召的影片。

消費行為心理學家亞洛說，消費者認同不買東西並不奇怪：「過去20年左右，我們周圍充斥便宜商品。大家屋裡都快沒空間了。」亞洛指出，如同日本收納女王近藤麻理惠掀起的斷捨離整理運動，兩者目標都是想控制自己擁有的東西。

英國廣播公司報導，根據一份已公布的研究報告，購物成癮症或衝動購物影響到約5%的人口。患有此症的人數可能持續增加中。

專家說，嘗試一整年不購物在心理健康方面將獲益良多。心理學家傑可布斯解釋，很多人用購物來轉移痛苦不幸和不安心理。但去購物的話，真正的問題會被擱置到化膿，所以一整年不買東西是「拯救人心」。