美運動用品店杯葛Nike 卻搞到自己倒店

2019-02-16 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



卡普尼克拍的Nike廣告寫著「堅守信念，不惜犧牲所有」。取自Nike 分享 facebook 美國科羅拉多州一家運動用品店Prime Time Sport開業21年，但老闆馬丁（Stephen Kurtis Martin）近日發文表示，清貨後就關門不做了，原因和停售知名運動品牌Nike產品有關。

馬丁接受當地電視台訪問時表示，「作為一家沒有Nike的運動用品店，就像是沒有牛奶的牛奶店或沒有汽油的加油站，你要怎麼辦呢？他們有球衣的壟斷地位」。

去年9月，Nike為慶祝Just Do It口號邁入30周年，特別邀請知名運動員拍攝廣告，2016球季首位在賽前演奏美國國歌時跪地抗議種族歧視的前職業美式足球選手卡普尼克（Colin Kaepernick）也名列其中，引發爭議。

Nike的廣告中，卡普尼克直盯著鏡頭，配上「堅守信念，不惜犧牲所有」文字，引發社群媒體激烈反彈，有人甚至燒掉Nike產品，以表抗議。

馬丁也起而效尤，決定半價出售店內Nike產品，並拒絕在未來銷售任何相關產品。

馬丁在臉書寫道，「我仍然選擇站立，仍然選擇尊重我們的國旗和國歌所代表的東西，不管代價為何，因為我也相信某些事情，即是這意味著犧牲一切」，「我們有選擇，我們有發言權，且我選擇不再成為Nike的經銷商了」。