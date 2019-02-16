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印度房地產市場熱 私募股權公司大舉湧進

2019-02-16 02:15經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

國內外的私募股權公司各個摩拳擦掌，準備大舉投資印度房地產市場，數億美元的資金挹注有望提振當地房產市場。

印度房地產市場多年來深陷泥淖，許多建案不是胎死腹中就是一延再延，讓買家退避三舍。銀行的壞帳問題及影子銀行爆發債務違約，也讓開發商近期受信用緊縮衝擊。但業內人士表示，隨著監管制度改變及貨幣政策展望轉為較鴿派，為房產業帶來利多消息，私募股權公司正湧入價值具吸引力的資產。

房地產諮詢公司Anarock主席說：「可負擔的房屋獲得大量動能，私募業者嗅到絕佳商機，預期每年8%至10%的報酬率，除了當地投資客，美國、新加坡及加拿大的海外投資客也趨之若鶩。」

印度最大商用不動產持有者之一的黑石集團（Blackstone Group）2月同意收購可負擔房產開發案Aadhar Housing Finance的多數股權，並承諾加碼80億盧比（8,800萬英鎊）資金，以取得更多權益。

加拿大退休基金魁北克儲蓄投資集團（CDPQ）旗下子公司Piramal Enterprises和Ivanhoe Cambridge上周宣布，對開發商Lodha Group在孟買外圍Palava的建案投資7,015萬美元。此外，HDFC Property Fund和Kotak Realty Fund數個印度國內房地產基金也相繼搶占房市商機。

根據業界消息，加拿大資產管理公司Brookfield正瞄準印度約六項房地產投資，並計劃將投資額翻倍至超過10億美元。阿布達比投資局（ADIA）和國際房地產公司Hines也計畫宣布在印度的投資計畫。

印度房地產將從谷底翻升。 美聯社
印度房地產將從谷底翻升。 美聯社
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