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為邊境築牆經費 川普宣布全國進入緊急狀態

克魯曼評川普經濟團隊人選：異常的糟

2019-02-15 23:48經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

最近美國政治討論話題一直繞著總統川普的邊境牆打轉，許多人可能忽略一則消息—川普提名財政部次長馬爾帕斯（David Malpass）接掌世界銀行。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，這凸顯川普經濟官員任命決定 「異常的糟」。

克魯曼14日在紐約時報專欄撰文指出，川普老是中意經常誤判情勢的經濟學家，更奇怪的是，還一直挑選理念與他政策觀點相左的人。例如，川普偏好寬鬆貨幣政策，希望聯準會（Fed）維持利率在偏低水準，但卻一直任命主張通貨緊縮者（deflationist） — 反對拯救經濟脫離金融海嘯者、痛批Fed把利率維持在低點者、在失業率居高不下時仍呼籲緊縮貨幣政策者。

接下來，克魯曼對川普經濟團隊三名大將逐一品頭論足：

●國家經濟委員會（NEC）主席庫德洛（Larry Kudlow）

克魯曼指出，庫德洛最出名的或許是堅定不移地相信減稅的魔力，還有他當年把預言房市崩盤的人士斥為「笨蛋」。較少人知的是，他2008年盛讚布希政府官員不為雷曼兄弟紓困的勇氣可嘉，結果讚美才說出口，幾小時後雷曼就垮了，掀起全球金融海嘯。

●白宮經濟顧問委員會（CEA）主席哈塞特（Kevin Hassett）

克魯曼指出，哈塞特也矢口否認泡沫之說，但他最出名的預言是1999年出版著作「道瓊36,000點」（若經通膨調整，大約相當於今日道瓊漲上55,000點）。與目前政策較相關的，是哈塞特一再預測，時任Fed主席柏南克為力抗高失業率而推行的寬鬆措施，將導致通膨一發不可收拾。事實證明哈塞特看走眼。

●美國財政部次長和世銀總裁提名人馬爾帕斯。

克魯曼指出，馬爾帕斯是另一個泡沫否認者和柏南克批評者。眾多媒體報導提過，馬爾帕斯2007年擔任投資銀行貝爾斯登（Bear Stearns）首席經濟學家時，堅稱沒理由擔心金融體系，數月後，他自己的公司就內爆了。

但克魯曼說，更讓馬爾帕斯露出馬腳的，是他2011年一篇撻伐低利率和「弱勢美元」政策的評論。他在文中宣稱，低利率政策「勸阻節約」所以會傷害經濟，而弱勢美元則不利信心。克魯曼認為這實在是不懂經濟，因為當時美國失業率之所以升到9%，全因民間支出不足，在這種情況下「勸阻節約」和鼓勵民眾消費而非存錢，反而是好事。而馬爾帕斯對美元論點的問題純粹出在前後不一致。

克魯曼說，令真正令人訝異的是，馬爾帕斯所抨擊的，正是川普現在要求執行的政策：低利率和弱勢美元。

那麼，川普為何要提拔馬爾帕斯之流出任經濟要職？

克魯曼個人的解讀是，川普人事任命有兩個標準：一，與他價值觀相同者（於是任用漠視窮人福利的右翼人士） ；二，沒有專業聲譽需要捍衛、所以無須為原則堅守某個立場、可讓川普任意驅使者。

克魯曼說，這種右翼牆頭草經濟學家往往是主張強勢貨幣、警告「惡性通膨近在眼前」之流，幾乎沒有例外。換言之，川普政府任用的經濟高官，他們昔日的政策觀點根本與他們此刻的說法互相牴觸。不過，他們會說川普想聽的話，因此無須擔心他們妨礙推行川普的政策。

只是克魯曼擔心，萬一冒出真正的大麻煩，比方說全球經濟衰退來襲，能期待這樣的團隊引導經濟化險為夷嗎？

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
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