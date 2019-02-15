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巴菲特的經營哲學：放手讓人才發揮

2019-02-15 23:13經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

億萬富豪巴菲特（Warren Buffett）神準的選股能力讓他獲得「奧馬哈先知」的美譽，但他也明瞭何時該退居幕後。他與長年搭檔孟格（Charlie Munger）如此形容他們在波克夏公司（Berkshire Hathaway）的經營模式：找出優異的經理人，並讓他們自由發展。

巴菲特在1994年波克夏的年度股東大會說：「通常我們會先找出四成打擊率的強打者，讓他們自由發揮。接著，我們會分配資金。這之後，我們就在打橋牌。」（打擊率超過四成的職棒選手極為難能可貴。）

現年88歲的巴菲特相信，經理人需要足夠的獨立空間來提振公司業績。儘管巴菲特和孟格是波克夏公司的經營夥伴，但他表示大部分的「重活」都交給子公司的經理人。波克夏公司約有37.7萬名員工，其中僅有26名在位於奧馬哈的總部上班。

巴菲特說：「我傾向在年底檢視整體分數，而不是單看每一次打擊或根據臆測判斷。我想重用的是瞭解這個產業的人才。」

巴菲特和孟格試圖瞭解波克夏公司收購來的所有事業，因此才能判斷經理人的業績好壞。他們不採用一體適用的薪酬制度，而是根據經理人任職的產業給薪。外傳節儉成性的巴菲特曾表示，只要經理人績效亮眼，理應獲得高薪。

波克夏公司的投資績效之所以能傲視市場，主要是投資擁有優異領導階層的企業。根據FactSet的統計，波克夏公司過去40年的年度報酬率為20%，是標普500指數的兩倍。

巴菲特在1995年以23億美元的天價收購蓋可剩餘的的全部股權，並在當年致股東的信中表示，增加該公司控制權及獲得優異的管理團隊是項值得的投資。

巴菲特20歲開始買進保險公司Geico的股票，最終持有41%的股權。巴菲特在1986年致股東信件中讚揚這家保險公司的董事長史奈德（Bill Snyder），在壓低營運成本上表現優異，稱這是Geico成功的「最關鍵」因素，他還點名從櫃檯人員一路做到執行長的東尼（Tony Nicely），表示「Geico是由一群傑出經理人管理的優異企業。」

巴菲特的用人哲學是締造波夏克傳奇重要因素。 美聯社
巴菲特的用人哲學是締造波夏克傳奇重要因素。 美聯社
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