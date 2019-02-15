亞馬遜停止西雅圖版圖 紐約2.5萬工作機會分散各地

2019-02-15 18:35 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／維州報導



亞馬遜HQ2撤離紐約。 法新社 分享 facebook

亞馬遜14日宣布取消在紐約長島市（Long Island City）設第二總部（HQ2）的計畫，也不再另尋他處；同時將在新總部啟用後，停止西雅圖的發展版圖；而原先預計在紐約新增的2萬5000個工作機會，將分散到除了西雅圖以外的各亞馬遜北美科技中心。

亞馬遜14日透過博客發布上述消息，也不打算為第二總部另尋新址，繼續在北維州水晶市和田納西州建設第二總部和物流中心；亞馬遜也首次宣布，西雅圖總部達到1400萬平方呎辦公空間後，將不再擴張。

亞馬遜為西雅圖最大雇主，有4萬5000多名員工，但截至14日，西雅圖亞馬遜仍有9300職位空缺；目前西雅圖總部還需200萬平方呎實現目標，期間也可能繼續招募新人進駐新辦公樓。

亞馬遜發言人14日表示，原定在長島市創造的2萬5000職位仍會有，但會流向除了西雅圖之外的15個亞馬遜辦公室所在的城市，包括紐約、灣區、洛杉磯、波士頓、多倫多和溫哥華；不過西雅圖也可能獲得部分工作機會或間接獲益，但具體決定目前為時尚早。

早先一同被選為亞馬遜HQ2的水晶市，自然也關注原計畫給長島市的這些新工作去向，不過水晶市所在的阿靈頓郡委員會14日表示，這些就業不會來水晶市。

阿靈頓郡委員會主席多希（Christian Dorsey）14日告訴記者，當日已和亞馬遜代表對話，但未要求對方將原計畫給紐約的投資移到水晶市，亞馬遜在水晶市設立HQ2將按原計畫執行。

維州州長諾譚（Ralph Northam）表示期待與亞馬遜繼續合作；他上周剛簽署批准給亞馬遜績效激勵的法案，已做好規畫和準備，迎接亞馬遜可能新增的3萬7500多份工作。

北維州居民此前也曾擔心亞馬遜到來，會推高當地房價和生活成本，但反應遠比紐約平淡，多希說，這是持續與社區對話的結果；問及亞馬遜與紐約「分手」會否激起本地反對聲，多希不否認，但稱本地政府是與居民充分溝通後才簽約；即便亞馬遜不來，當地政府早在十年前就有類似規畫，「如果亞馬遜未來發展需要5萬新員工，水晶市也有能力承擔，只是目前尚無必要。」

他說，阿靈頓郡及整個北維州，仍然很感謝亞馬遜選擇本地，認可這裡是經商和雇用人才的首選。