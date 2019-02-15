合法避稅 亞馬遜2年賺168億美元反獲2億退稅

2019-02-15 18:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合14日電



亞馬遜如何逃避稅捐？ 世界日報記者趙元良／攝影 分享 facebook

亞馬遜市值7950億美元，去年獲利112億美元，比前年的56億美元增加一倍，卻連續兩年沒有繳分文聯邦所得稅。

川普總統一再對此批評亞馬遜，卻仍把公司稅率降到21%，使大公司更容易減少稅捐。

亞馬遜利用聯邦稅法提供的各種抵稅和免稅優惠，合法逃避繳稅；這些優惠包括用以扣減一些新投資成本的研發抵稅，以及對高級主管的大筆股票酬勞扣減。

亞馬遜不但沒繳聯邦所得稅，最近還獲得1億2900萬美元退稅，使其稅率成為負數。

批評者痛斥亞馬遜猛賺錢，卻利用稅法避免繳稅；這並非亞馬遜的專利，很多大公司都想盡辦法少繳稅；雖然原有的公司稅率為35%，可是美國最大的500家企業去年繳的稅平均稅率只有22%左右。

「亞馬遜過去兩年賺了168億美元，卻沒有付任何聯邦所得稅，反而拿到2億6900萬美元退稅。」可能再度參選總統的參議員桑德斯即推文說，「我們的任務是要求大公司公平付稅，讓我們能夠重建正在消失的中產階級。」

除了逃避聯邦稅，亞馬遜成立以來大部分時候也避免向顧客收取銷售稅，因為聯邦最高法院1992年禁止各州向網路公司收取銷售稅。

但是，2017年情況改變，亞馬遜開始在有銷售稅的州收取這種稅捐，不過許多透過亞馬遜平台賣東西的第三方還是不收銷售稅。

同時，亞馬遜還在尋求更多優厚的稅務利益；2005到2014年它在某些州蓋倉庫的計畫，共獲得超過6億元減稅；在美國各地設立資料中心又獲得1億4700萬美元減稅。它設立第二總部的計畫也引起各州市競相重利爭取，包括新澤西州提供70億美元減稅優惠。