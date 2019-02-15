消費者最滿意車款 Tesla Model 3排第一

2019-02-15 17:08 世界日報 編譯組╱舊金山14日電



Tesla Model 3獲選消費者最滿意車款。 世界日報記者黃美姝／攝影 分享 facebook

Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）13日在推特上得意洋洋地貼了CNBC的報導，原來「消費者報導」選了Tesla Model 3為「消費者最滿意的車」，排名超越保時捷和雪佛蘭Corvette。

「消費者報導」對全美50多萬名車主發出問卷，依答卷結果選出消費者最滿意的十大車款，Model 3名列第一，「最能讓車主感到歡喜」。

「消費者報導」指Tesla Model 3是和奧迪A4和BMW 3系列競爭對手，問卷發現92%的Model 3車主如要再購新車，「絕對」會再買同款車。

名列第二至四的是保時捷911、現代汽車的Genesis G90和雪佛蘭Corvette。Teslas Model S l名列第五，「消費者報導」描述這款車表現「不同凡響」。

「消費者報導」本身的車評也說Model 3駕駛起來「電動馬達操縱自如，衝力強勁，有馳騁之樂。」，不過在整個豪華小型車中，該刊對Tesla Model 3的評價不如奧迪A4。

Tesla在2017年開始生產Model 3，這是該公司第一款大眾車，底價3萬5000元，但其實配有續航力較強電池的高價版Model 3才是2018年最暢銷的豪華車，價格由4萬5000元起跳。

美國汽車評價機構「凱利藍皮書」（Kelley Blue Book）去年也把Model 3列為轉售價值最高車型，馬斯克說：「顧客對Model 3的滿意度驚人，堪稱舉世目前評價最高的汽車。」