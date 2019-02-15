情人節分手 亞馬遜砍紐約第二總部計畫

2019-02-15 15:11 世界日報 記者 世界日報 記者 和釗宇 ／紐約報導



亞馬遜取消在紐約設立第二總部的計畫。 世界日報記者和釗宇／攝影 分享 facebook

挑了14日情人節這天，電商巨頭亞馬遜（Amazon）宣布和紐約市分手，決定取消之前宣布將在紐約市皇后區長島市（Long Island City）建設第二總部的計畫，也不會再尋找替代紐約的第二總部；此前反對或力推亞馬遜入駐紐約的政客，分別表示興奮或失望。

亞馬遜雖退出紐約，仍表示會繼續在維吉尼亞州水晶城和田納西州建設第二總部和物流中心的計畫。

亞馬遜於去年11月決定將第二總部建在紐約長島市，在紐約州政府和市政府將給予亞馬遜將近30億元的稅收政策激勵的情況下，計畫以36億元的總投資，預計在2029年可提供2萬5000個新職缺、2034年更可為當地增加4萬個工作機會，並擁有15萬元的高平均工資。

然而，這項計畫遭到以議長張晟（Corey Johnson）為首的紐約市議會和一些維權團體的強烈反對，認為政府為全球市值最高的公司之一提供如此大規模的稅收優惠是不合適的，而且政府和亞馬遜的選址決定沒有經過市議會討論，繞過了項目開發必須經過的「統一土地利用審查程序」（ULURP）。

亞馬遜14日在一份聲明中表示，經過慎重考慮，決定放棄在長島市建設第二總部。

「對於亞馬遜來說，建設新總部需要當地政府和民選官員長期的支持與積極合作。」聲明表示，「雖然民調顯示，有70%的紐約市民支持這項計畫，但一些州議員和市議員明確表示反對，也不會就我們提出的計畫進行長期合作」。

亞馬遜並在聲明中稱：「我們對放棄在紐約市建設第二總部的決定感到失望，同時我們也對州長葛謨(Andrew Cuomo)、市長白思豪（Bill de Blasio）和其他支持過這一計畫的人表示感謝，希望未來仍有機會與紐約市合作建設亞馬遜的園區。」

葛謨對這樣的結果表示，即使多次民調顯示民眾支持亞馬遜入駐長島市，但「一小撮政客將他們的自身利益置於社區利益、紐約州的經濟前景和全州人民的利益之上，其中州參議會起到了非常壞的作用，他們應該為紐約市損失的經濟利益負責。」

白思豪則將交易失敗，歸咎亞馬遜自己放棄了融入社區的機會，「要在紐約市立足是很難的，我們曾經給了亞馬遜機會，讓他們可以成為社區好鄰里、在全球最偉大的城市中做生意，但亞馬遜沒能與社區良好合作，自己放棄了這個機會。」

白思豪說，紐約市有全球最頂尖的人才，努力建設更強也更公平的經濟，「如果亞馬遜意識不到紐約市的價值，它的競爭者們將意識到這一點。」

此前極力反對亞馬遜入駐紐約的兩位民主黨籍國會議員，2020年總統參選人、國會參議員華倫（Elizabeth Warren）和新任國會眾議員歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez），均對亞馬遜的退出表示興奮。

華倫發推特表示，亞馬遜之所以退出，是因為一些紐約的民選官員沒能竭盡全力討好他們，「我們的民主制度究竟要被大企業挾持多久？」

歐凱秀-柯提茲則在推特上表示，「今天，紐約市民和社區打敗了亞馬遜的貪婪和剝削，以及世界首富，這說明一切皆有可能。」

亞馬遜取消在紐約設立第二總部的計畫。 世界日報記者趙元良／攝影 分享 facebook