親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中國爆買日本的商機 催生多位華裔日本新創企業主

2019-02-15 15:00經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

相中中國旅客和投資人到日本「爆買」的實力，日經新聞報導，多位曾在日本留學或就職的新創企業主，開發應用程式（App）瞄準前來日本觀光和有意投資房產的中國人。

He Shumian是位資料科學專家，在1997年初到日本，在京都大學取得博士學位後，先進入電商龍頭樂天開拓中國市場。後來嗅到房地產市場商機，離開樂天自行創業，成立NeoX新創企業，開發日本房地產的中文資料庫。2017年3月推出結合人工智慧的資料庫。

使用該公司的擴增實境（VR）app，把手機相機鏡頭對準列入資料庫中的建築物時，能馬上發送給用戶該房產的名稱、屋齡、投資報酬等中文資訊。He Shumian與中國的旅行社合作，可安排中國投資客實地看屋。

ActiValues的執行長Shane Chan也在日本的科技公司磨練過，他成立的新創公司開發了由人工智慧趨動的聊天機器人App「Talkappi」，在這個App上展示的日本房地產訊息吸引了一大群有投資的中國客，到去年年底，由這個App促成的交易計有10億日圓（912萬美元）。

Shane Chan大學畢業後先在日本Fujitsu中國分公司工作，後來搬到東京，在資訊系統開發職位工作10年，2016年創立ActiValues。

日本美食（Nihonbishoku）則是提供QR code支付服務的新創企業，老闆Dong Lu畢業於日本的埼玉大學，之後又到美國史丹福大學讀MBA。曾回到中國開創服飾網店，後來再到日本投入QR code支付事業。

Nihonbishoku的QR code支付服務在2016年9月推出，是日本QR code支付的先鋒之一，目前約有2萬家餐廳可使用該公司的QR code支付服務。公司同時也經營多語文的美食網站，協助餐廳吸引顧客。去年7月得到包括中央農林金庫在內的10億日圓融資來擴展它的行銷網絡。

中國消費者的強大購買力，促成多家華裔企業主在日本創業。 路透
中國消費者的強大購買力，促成多家華裔企業主在日本創業。 路透
分享

房地產電商陸客日本經濟
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

情人節分手 亞馬遜砍紐約第二總部計畫

2019-02-15 15:11

6中資企業 去年被澳證交所摘牌

2019-02-15 14:35

紐約拒絕有理？設廠換獎勵 多少企業後來食言了…

2019-02-15 14:23

亞馬遜不來紐約設總部 有喜有憂

2019-02-15 12:52

蘋果向法院屈服 德國重新上架只載高通晶片舊款iPhone

2019-02-15 11:46

可口可樂前工程師被控 竊商業機密給中國公司

2019-02-15 11:27

美國12月零售數字難看 創近10年最大跌幅

2019-02-15 11:08

陸股、蘋果投資展望？ 看「股神」和避險大咖如何布局

2019-02-15 10:05

台壽險業避境外投資上限 從本地掛牌美元債ETF找到出路

2019-02-15 10:04

企業不刪個資 歐盟8個月收到10萬件申訴

2019-02-15 09:28

經濟解析／半導體產業最壞的日子已經過去？

2019-02-15 09:16

微軟、蘋果爭龍頭 亞馬遜滑落

2019-02-15 08:49

創紀錄6家中資企業 去年被澳洲證交所摘牌

2019-02-15 08:38

鈀金狂飆 半年漲50%

2019-02-15 02:11

罷工+停電 南非經濟雪上霜

2019-02-15 02:11

蘋果4月推影音串流服務

2019-02-15 02:11

名家瞭望／英卓瓦蒂：大國權力遊戲 升高經濟風險

2019-02-15 02:10

東協領導人 靠攏保護主義

2019-02-15 02:10

日德上季逃過衰退厄運

2019-02-15 02:09

價值股回神 投資人搶買

2019-02-15 02:07

預算支出案 川普傾向簽署

2019-02-15 02:07

經濟警訊 美零售銷售大減

2019-02-15 02:05

亞馬遜宣布 取消紐約第二總部計畫

2019-02-15 02:04

歐盟新版權法 網路大平台 集結內容須付費

2019-02-15 00:23

空巴壓錯寶 波音中型機戰略大勝

2019-02-14 23:55

正式服役僅12年就將絕版… 全球最大客機空巴A380黯然停產

2019-02-14 23:55

NASA：地球綠地增加 歸功中國和印度

2019-02-14 23:11

超級巨無霸的句點：空中巴士宣布將關閉A380生產線

2019-02-14 21:15

Google將投資130億美元 全美廣設資料中心

2019-02-14 20:16

美國經濟衰退？哪些指標顯示逼近警戒線？

2019-02-14 19:28

德國頒「全球剽竊獎」 大陸企業包辦前十名

2019-02-14 18:53

巨無霸客機A380啟航僅12年 為何慘淪停產命運？

2019-02-14 18:26

海尼根等啤酒商 竟是全球戒酒潮下大贏家

2019-02-14 17:32

情人節美國慶祝的人減少 為何支出反增？

2019-02-14 16:29

這家餐廳吃喝一頓付多少錢隨你 能夠存活嗎？

2019-02-14 16:21

巨無霸再見！訂單太少 空中巴士最大客機A380宣布停產

2019-02-14 13:53

陸1月自美進口大減41.2% 出口下滑2.4%

2019-02-14 13:40

關稅難取消？美企自救調整供應鏈

2019-02-14 13:35

影／久旱逢暴雨！澳洲近50萬頭牛慘死 畜牧業告急

2019-02-14 13:00
看更多

熱門文章

幾千億飛了！英防長發言惹陸副總理不爽 貿易會談取消

2019-02-14 19:48

白宮：川普將為邊境築牆 宣布進入緊急狀態

2019-02-15 06:42

德國頒「全球剽竊獎」 大陸企業包辦前十名

2019-02-14 18:53

巨無霸客機A380啟航僅12年 為何慘淪停產命運？

2019-02-14 18:26

為築牆籌資…川普將簽開支協議 宣布國家緊急狀態

2019-02-15 06:25

正式服役僅12年就將絕版… 全球最大客機空巴A380黯然停產

2019-02-14 23:55

空巴壓錯寶 波音中型機戰略大勝

2019-02-14 23:55

傳北京讓步 路透：中方承諾終止「扭曲市場的補貼」

2019-02-15 09:29

亞馬遜宣布 取消紐約第二總部計畫

2019-02-15 02:04

繼狂奔的大豆船後 2艘滿載特斯拉貨輪正趕往大陸

2019-02-14 15:59

美中如何終結貿戰？專家：不論何方式　亞洲地位將升高

2019-02-14 23:50

零下32度打蛋會怎樣？ 凝固宛如藝術品

2019-02-15 13:36

希望100%擁有蘋果的巴菲特已減碼持股 逢低加碼銀行股

2019-02-15 06:37

若宣布美國進入緊急狀態 川普能多享什麼權？

2019-02-15 12:20

這家餐廳吃喝一頓付多少錢隨你 能夠存活嗎？

2019-02-14 16:21

NASA：地球綠地增加 歸功中國和印度

2019-02-14 23:11

經濟解析／川普宣布緊急狀態 合法性面臨挑戰

2019-02-15 08:33

影／執意築牆！川普擬宣布緊急狀態 民主黨：無法無天

2019-02-15 13:14

美前女特工 叛逃伊朗主導網攻

2019-02-14 23:55

喜康生技被控竊商業機密案 開庭辯稱無證據遭法官譏諷

2019-02-15 07:54

陸研議擴大進口美晶片

2019-02-15 01:55

罷工+停電 南非經濟雪上霜

2019-02-15 02:11

老天鵝！超大甘藍一顆等於兩周份

2019-02-15 11:20

三人合影 站位有學問

2019-02-15 01:55

中美高級別磋商14日登場 為什麼合照得拍三次？

2019-02-14 16:34

衛星看得到：洪水挾帶泥沙出海 威脅大堡礁

2019-02-15 10:26

海尼根等啤酒商 竟是全球戒酒潮下大贏家

2019-02-14 17:32

專家：川普不必急於達陣

2019-02-15 01:55

川普誇史上最大減稅 美國人退稅縮水嗆不投川了

2019-02-14 18:18

日本女性情人節不再送巧克力給男同事 買給自己最實在

2019-02-14 22:41

經濟解析／半導體產業最壞的日子已經過去？

2019-02-15 09:16

美國經濟衰退？哪些指標顯示逼近警戒線？

2019-02-14 19:28

中國擬增購半導體解貿易戰僵局 美商懷疑動機

2019-02-15 09:56

鈀金狂飆 半年漲50%

2019-02-15 02:11

「川普」同名狗遭殺害！警澄清要網友莫激動

2019-02-15 08:33

可口可樂前工程師被控 竊商業機密給中國公司

2019-02-15 11:27

談判第4天！陸提增購美半導體 強制技轉仍無解陷僵局

2019-02-14 22:53

秀誠意或畫大餅？中國承諾停止產業補貼

2019-02-15 12:55

創紀錄6家中資企業 去年被澳洲證交所摘牌

2019-02-15 08:38

多空交錯 道瓊指數挫跌逾100點

2019-02-15 06:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top