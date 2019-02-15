中國爆買日本的商機 催生多位華裔日本新創企業主

2019-02-15 15:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



相中中國旅客和投資人到日本「爆買」的實力，日經新聞報導，多位曾在日本留學或就職的新創企業主，開發應用程式（App）瞄準前來日本觀光和有意投資房產的中國人。

He Shumian是位資料科學專家，在1997年初到日本，在京都大學取得博士學位後，先進入電商龍頭樂天開拓中國市場。後來嗅到房地產市場商機，離開樂天自行創業，成立NeoX新創企業，開發日本房地產的中文資料庫。2017年3月推出結合人工智慧的資料庫。

使用該公司的擴增實境（VR）app，把手機相機鏡頭對準列入資料庫中的建築物時，能馬上發送給用戶該房產的名稱、屋齡、投資報酬等中文資訊。He Shumian與中國的旅行社合作，可安排中國投資客實地看屋。

ActiValues的執行長Shane Chan也在日本的科技公司磨練過，他成立的新創公司開發了由人工智慧趨動的聊天機器人App「Talkappi」，在這個App上展示的日本房地產訊息吸引了一大群有投資的中國客，到去年年底，由這個App促成的交易計有10億日圓（912萬美元）。

Shane Chan大學畢業後先在日本Fujitsu中國分公司工作，後來搬到東京，在資訊系統開發職位工作10年，2016年創立ActiValues。

日本美食（Nihonbishoku）則是提供QR code支付服務的新創企業，老闆Dong Lu畢業於日本的埼玉大學，之後又到美國史丹福大學讀MBA。曾回到中國開創服飾網店，後來再到日本投入QR code支付事業。