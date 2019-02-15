今日圖表／股神巴菲特出清甲骨文持股 減碼蘋果

2019-02-15 14:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國證管會資料顯示，「股神」巴菲特上季已出清波克夏公司持有的甲骨文股票，減碼蘋果，加碼摩根大通和通用汽車。