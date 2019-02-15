親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

今日圖表／股神巴菲特出清甲骨文持股 減碼蘋果

2019-02-15 14:23經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國證管會資料顯示，「股神」巴菲特上季已出清波克夏公司持有的甲骨文股票，減碼蘋果，加碼摩根大通和通用汽車。

申報文件顯示，波克夏公司截至12月31日持有的蘋果股票，從前一季結束時的2.52億股減至2.496億股，價值約394億美元，是該公司規模最大的單筆投資。以下為波克夏投資組合的其他重要變化：

今日圖表/ 股神巴菲特出清甲骨文持股 減碼蘋果
今日圖表/ 股神巴菲特出清甲骨文持股 減碼蘋果
分享

波克夏巴菲特摩根
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

情人節分手 亞馬遜砍紐約第二總部計畫

2019-02-15 15:11

6中資企業 去年被澳證交所摘牌

2019-02-15 14:35

紐約拒絕有理？設廠換獎勵 多少企業後來食言了…

2019-02-15 14:23

亞馬遜不來紐約設總部 有喜有憂

2019-02-15 12:52

蘋果向法院屈服 德國重新上架只載高通晶片舊款iPhone

2019-02-15 11:46

可口可樂前工程師被控 竊商業機密給中國公司

2019-02-15 11:27

美國12月零售數字難看 創近10年最大跌幅

2019-02-15 11:08

陸股、蘋果投資展望？ 看「股神」和避險大咖如何布局

2019-02-15 10:05

台壽險業避境外投資上限 從本地掛牌美元債ETF找到出路

2019-02-15 10:04

企業不刪個資 歐盟8個月收到10萬件申訴

2019-02-15 09:28

經濟解析／半導體產業最壞的日子已經過去？

2019-02-15 09:16

微軟、蘋果爭龍頭 亞馬遜滑落

2019-02-15 08:49

創紀錄6家中資企業 去年被澳洲證交所摘牌

2019-02-15 08:38

鈀金狂飆 半年漲50%

2019-02-15 02:11

罷工+停電 南非經濟雪上霜

2019-02-15 02:11

蘋果4月推影音串流服務

2019-02-15 02:11

名家瞭望／英卓瓦蒂：大國權力遊戲 升高經濟風險

2019-02-15 02:10

東協領導人 靠攏保護主義

2019-02-15 02:10

日德上季逃過衰退厄運

2019-02-15 02:09

價值股回神 投資人搶買

2019-02-15 02:07

預算支出案 川普傾向簽署

2019-02-15 02:07

經濟警訊 美零售銷售大減

2019-02-15 02:05

亞馬遜宣布 取消紐約第二總部計畫

2019-02-15 02:04

歐盟新版權法 網路大平台 集結內容須付費

2019-02-15 00:23

空巴壓錯寶 波音中型機戰略大勝

2019-02-14 23:55

正式服役僅12年就將絕版… 全球最大客機空巴A380黯然停產

2019-02-14 23:55

NASA：地球綠地增加 歸功中國和印度

2019-02-14 23:11

超級巨無霸的句點：空中巴士宣布將關閉A380生產線

2019-02-14 21:15

Google將投資130億美元 全美廣設資料中心

2019-02-14 20:16

美國經濟衰退？哪些指標顯示逼近警戒線？

2019-02-14 19:28

德國頒「全球剽竊獎」 大陸企業包辦前十名

2019-02-14 18:53

巨無霸客機A380啟航僅12年 為何慘淪停產命運？

2019-02-14 18:26

海尼根等啤酒商 竟是全球戒酒潮下大贏家

2019-02-14 17:32

情人節美國慶祝的人減少 為何支出反增？

2019-02-14 16:29

這家餐廳吃喝一頓付多少錢隨你 能夠存活嗎？

2019-02-14 16:21

巨無霸再見！訂單太少 空中巴士最大客機A380宣布停產

2019-02-14 13:53

陸1月自美進口大減41.2% 出口下滑2.4%

2019-02-14 13:40

關稅難取消？美企自救調整供應鏈

2019-02-14 13:35

影／久旱逢暴雨！澳洲近50萬頭牛慘死 畜牧業告急

2019-02-14 13:00
看更多

熱門文章

幾千億飛了！英防長發言惹陸副總理不爽 貿易會談取消

2019-02-14 19:48

白宮：川普將為邊境築牆 宣布進入緊急狀態

2019-02-15 06:42

德國頒「全球剽竊獎」 大陸企業包辦前十名

2019-02-14 18:53

巨無霸客機A380啟航僅12年 為何慘淪停產命運？

2019-02-14 18:26

為築牆籌資…川普將簽開支協議 宣布國家緊急狀態

2019-02-15 06:25

正式服役僅12年就將絕版… 全球最大客機空巴A380黯然停產

2019-02-14 23:55

空巴壓錯寶 波音中型機戰略大勝

2019-02-14 23:55

傳北京讓步 路透：中方承諾終止「扭曲市場的補貼」

2019-02-15 09:29

亞馬遜宣布 取消紐約第二總部計畫

2019-02-15 02:04

繼狂奔的大豆船後 2艘滿載特斯拉貨輪正趕往大陸

2019-02-14 15:59

美中如何終結貿戰？專家：不論何方式　亞洲地位將升高

2019-02-14 23:50

零下32度打蛋會怎樣？ 凝固宛如藝術品

2019-02-15 13:36

希望100%擁有蘋果的巴菲特已減碼持股 逢低加碼銀行股

2019-02-15 06:37

若宣布美國進入緊急狀態 川普能多享什麼權？

2019-02-15 12:20

這家餐廳吃喝一頓付多少錢隨你 能夠存活嗎？

2019-02-14 16:21

NASA：地球綠地增加 歸功中國和印度

2019-02-14 23:11

經濟解析／川普宣布緊急狀態 合法性面臨挑戰

2019-02-15 08:33

影／執意築牆！川普擬宣布緊急狀態 民主黨：無法無天

2019-02-15 13:14

美前女特工 叛逃伊朗主導網攻

2019-02-14 23:55

喜康生技被控竊商業機密案 開庭辯稱無證據遭法官譏諷

2019-02-15 07:54

陸研議擴大進口美晶片

2019-02-15 01:55

罷工+停電 南非經濟雪上霜

2019-02-15 02:11

老天鵝！超大甘藍一顆等於兩周份

2019-02-15 11:20

三人合影 站位有學問

2019-02-15 01:55

中美高級別磋商14日登場 為什麼合照得拍三次？

2019-02-14 16:34

衛星看得到：洪水挾帶泥沙出海 威脅大堡礁

2019-02-15 10:26

海尼根等啤酒商 竟是全球戒酒潮下大贏家

2019-02-14 17:32

專家：川普不必急於達陣

2019-02-15 01:55

川普誇史上最大減稅 美國人退稅縮水嗆不投川了

2019-02-14 18:18

日本女性情人節不再送巧克力給男同事 買給自己最實在

2019-02-14 22:41

經濟解析／半導體產業最壞的日子已經過去？

2019-02-15 09:16

美國經濟衰退？哪些指標顯示逼近警戒線？

2019-02-14 19:28

中國擬增購半導體解貿易戰僵局 美商懷疑動機

2019-02-15 09:56

鈀金狂飆 半年漲50%

2019-02-15 02:11

「川普」同名狗遭殺害！警澄清要網友莫激動

2019-02-15 08:33

可口可樂前工程師被控 竊商業機密給中國公司

2019-02-15 11:27

談判第4天！陸提增購美半導體 強制技轉仍無解陷僵局

2019-02-14 22:53

秀誠意或畫大餅？中國承諾停止產業補貼

2019-02-15 12:55

創紀錄6家中資企業 去年被澳洲證交所摘牌

2019-02-15 08:38

多空交錯 道瓊指數挫跌逾100點

2019-02-15 06:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top