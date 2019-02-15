亞馬遜不來紐約設總部 有喜有憂

2019-02-15 12:52 世界日報 記者 世界日報 記者 和釗宇 ╱紐約報導



亞馬遜(Amazon)14日宣布取消此前在紐約長島市(Long Island City)建設第二總部的計畫；對此，以市議長張晟(Corey Johnson)領銜的多位市議員及此前表明反對亞馬遜入駐紐約的民選官員均表示，這是民眾的勝利，市主計長斯靜格(Scott Stringer)更表示，亞馬遜入駐紐約是市長未能公開透明決策的明證；但也有部分民選官員對紐約市失去的經濟發展機會感到遺憾。

電商巨頭亞馬遜。路透 分享 facebook

有民選官員對亞馬遜的退出表示惋惜；紐約州國會眾議員梅隆尼(Carolyn Maloney)表示，「這不是紐約市想要的情人節；與亞馬遜的交易誠然有改進的空間，其中也有一些重大問題是我也希望改變的，而且我已經準備好進行協商；但是現在，我們已經失去了創造2萬5000個就業崗位和數十億元投資的機會。」

亞馬遜選定長島市作為第二總部的計畫，從一開始就遭到以議長張晟(Corey Johnson)為首的紐約市議會和一些維權團體的強烈反對；亞馬遜宣布退出後，張晟發表聲明稱，「我期待與那些能夠讓融入紐約市民、幫助紐約市解決挑戰性問題的企業合作；對這樣的企業來說，紐約市是全球最好的經營場所；同時，通過這次事件，我希望我們可以就這種『禿鷲資本主義』以及我們的稅收該如何使用的問題展開討論，而我個人將無疑站在人民大眾一邊。」

選區包括長島市的州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)和市議員布萊默(Jimmy Van Bramer)，也一直反對亞馬遜進駐長島市；吉納瑞斯表示，亞馬遜退出的決定表明無意與他們本想加入的皇后區社區合作，「亞馬遜就像一個任性的孩子，要麼按照他們的方式辦，不然就走人；然而，因為他們的進駐而將受到很大影響的社區，才剛剛開始參與意見；實際上，亞馬遜自己也承認，即使沒有稅收補貼，仍將會在紐約繼續發展，那麼這一切到底為了什麼？」

布萊默則表示，「當社區團結奮鬥時，一切皆有可能，即使我們的對手是世界上市值最高的公司之一；我們為自己的價值、工薪階層、移民和工會做出了抗爭，我對此感到非常驕傲；打敗一個反工會、與ICE合作威脅移民社區的企業，是民眾的勝利。」

有民選官員指出，這件事本身就是市長白思豪黑箱操作的結果；有意參選市長的市主計長斯靜格表示，「市長與亞馬遜的秘密交易完全沒有長島市社區參與，雖然亞馬遜並非天使，但也是在市長的規則中行事；這件事的教訓就是：不要害怕增加透明度和社區參與。」