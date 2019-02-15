台壽險業避境外投資上限 從本地掛牌美元債ETF找到出路

2019-02-15 10:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



台灣壽險業追求高報酬找到新出路，也可避開金管會去年限制持有境外資產的上限規定：大買在台灣掛牌、投資海外以美元計價公司債券與主權債券的ETF。這些ETF係以台幣計價。

金融時報報導，此一最新投資策略，同時滿足台灣壽險業追求高報酬以及規避境外投資風險的需求，為投資福爾摩沙債（Formosa bonds）受限，找到完美的替代方案。福爾摩莎債是知名外國企業來台灣發行，以美元計價的債券，曾被免除適用境外投資的上限，保險公司因而大量購買。去年11月金管會改變政策，將之納入適用境外投資的上限。

但這股投資熱，不僅衍生台灣壽險業者匯兌方面的風險，在全球債市醒目的角色也不免產生疑慮。

凱萬資產管理公司（OppenheimerFunds）投資總監 Krishna Memani告訴金融時報，「台灣獨特之處，他們是全世界最投機又最保守的投資人。他們是美國公司債顯耀的投資人，尤其是長債。」