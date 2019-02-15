新加坡第4季GDP成長1.9% 今年料遜於去年

2019-02-15 09:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



新加坡貿工部公告，新加坡上季GDP按年成長1.9%，低於分析師原估中值2.1%。貿工部並預測 ，今年經濟成長不如去年，僅能爭取「保二」。

貿工部公布去年第4季按年率成長1.4%，低於官方原本預測的1.6%。

新加坡貿工部常秘羅錦賢表示，今年經濟成長略低於1.5%至3.5%的中間點之下。他表示，今年經濟成長料低如去年。