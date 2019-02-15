企業不刪個資 歐盟8個月收到10萬件申訴

2019-02-15 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



歐洲保護個資的意識崛起。歐盟制定的一般資料保護規範，授予個人可以要求企業刪除個人檔案資料，向企業提出行使這項權利的人越來越多。歐盟各國監管單位也因企業沒有回應，湧入了大量申訴，過去8個月內受理超過10萬件。

「日本經濟新聞」今日頭版頭條報導，歐盟在2018年5月生效的一般資料保護規範(The EU General Data Protection Regulation，GDPR)規定中包含消除權。企業手中握有並進行保護的顧客個資，只要本人要求刪除，企業必須回應，湧現歐盟民眾向全球各國企業提出刪除個資的要求。

日本的個人情報保護法雖有類似消除權規定，但對象僅限於非事實或非法的案件。GDPR規範更為廣泛，合法獲取的數據也可以要求刪除，此外GDPR也規範不可將個人資料用於銷售等。

總公司位於東京的生物識別服務公司Liquid因提供經本人指紋認證即可進行消費結帳系統，收到許多來自歐洲的郵件，要求刪除個人在日本旅行逗留期間所登錄的指紋數據，其主張便是依據GDPR的消除權。旅居歐州的律師杉本武重表示，在歐洲當地的日本企業接獲更多刪除個資的要求，也有手遊業者接到玩家要求公開如何處理取得的個資。

美國主要的IT業者同樣面臨大量要求信函。光是消除權一項，美國谷歌在2004年時在歐洲司法法院承認消除權後，至今在歐盟境內已經刪除了超過100萬筆搜尋資料。

當民眾對企業處理感到不滿，認為自己權利遭到侵犯，可以向各國的監管當局提出申訴，根據歐洲委員會2019年1月下旬公布的數據，GDPR上路8個月來受理的申訴案件達到9萬5180件。許多是關於推銷的電子遊件。監理當局判斷有處置必要的案件，將會去函企業說明；即使已經結案的案件，若仍重複接獲投訴，監理當局判斷可能涉及違法時，不排除展開正式的企業入內調查。

報導指出，已有許多日本企業接獲歐盟成員國監理當局的調查信函。