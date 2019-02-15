經濟解析／半導體產業最壞的日子已經過去？

2019-02-15 09:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



過去兩個月來，半導體股持續回升，費城半導體指數自去年12月24日以來累計上漲26%，距離去3月締造的紀錄高點只差7%。輝達（Nvidia）周四公布財測優於預期，更為晶片股注入一劑強心針；然而，這波漲勢是否代表半導體產業最壞的日子已經過去？

Nvidia預期今年第2季起的營收將大幅攀升，執行長黃仁勳表示「充分相信將恢復持續成長」，激勵股價一度飆漲9.2%。競爭對手超微（AMD）股價盤後也一度上漲2%，美光上漲1.4%。一檔追蹤費城半導體指數的ETF則上漲0.9%。

半導體公司苦於庫存增加、需求減少，但許多製造商的股價不斷走高，因為投資人推測，最壞的日子已經結束。Microchip Technology的執行長上周並預測，本季將是晶片製造商的周期底部，除非美中貿易關係惡化。

美中正於北京進行高階會談，試圖解決貿易爭端；據傳中國正在研究擴大進口美國晶片，在未來六年提高美國半導體進口額到2,000億美元，以緩和貿易緊張。

然而，應用材料（Applied Materials）的展望疲軟，抵銷了半導體的樂觀氛圍。應材會計年度第2季的營收預測不如預期，盤後股價挫跌3%。

應材是全球最大半導體設備製造商，客戶包括台積電、英特爾、三星；應材的財報被視為電子業未來需求的指標，該公司的展望疲軟，反映晶片製造商正延緩支出，等待庫存消化。分析師預估，應材今年的營收將減少逾10%。