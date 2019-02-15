經濟成長疑慮抑制油價漲勢 美元走低助金價上揚

2019-02-15 08:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四小幅走高，但漲勢受成長放緩的疑慮抑制；金價走高，因美國經濟數據疲軟使美元走低。

布蘭特原油期貨收漲0.96美元或1.5%，結算價報每桶64.57美元，盤中觸及今年來高點64.81美元。西德州原油期貨收漲0.51美元或0.95%，結算價報每桶54.41美元。

美國12月零售銷售創2009年以來最大降幅，顯示2018年底經濟活動大幅放緩，令市場對全球成長趨緩的疑慮升高。上周初領失業救濟金人數意外增加，令經濟前景更加黯淡。

能源商品經紀商Powerhouse執行副總裁David Thompson表示：「委內瑞拉和沙烏地阿拉伯的供應問題，以及美中貿易戰對市場需求的影響，讓市場一直處於拉鋸戰。」

今年以來，原油價格上漲近20%，主因是石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯等產油國的減產前景；但美國原油庫存增加令油價承壓。

金價周四上漲，主因美國經濟數據不佳，投資人預期聯準會（Fed）將維持鴿派的貨幣政策立場。

黃金現貨上漲0.5%，報每英兩1,312.17美元。美國黃金期貨收跌0.1%，報每英兩1,313.9美元。

DXY美元指數挫跌，助金價走高。U.S. Global Investors首席交易商Michael Matousek表示：「許多投資人認為，經濟數據疲軟提供Fed更多不升息的依據，有利金價。」