Nvidia前景樂觀 盤後股價飆漲逾9% 提振晶片股

2019-02-15 07:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）2020年會計年度的財測優於預期，令投資人對公司重回成長的期望升高，盤後股價一度飆漲9.2%。拜Nvidia所賜，晶片股近兩個月的漲勢更添動能。

Nvidia自2014年起的營收連續成長在上季止步，主因加密貨幣價格崩跌，導致挖礦晶片的銷售重挫。消費者和數據中心的需求下滑，令Nvidia的庫存增加。

不過，最新財報和財測公布後，投資人愈發樂觀認為，庫存問題解決後，Nvidia很快就能恢復成長。執行長黃仁勳表示，銷售停滯只是短期現象，各領域廣泛使用晶片，包括汽車、資料中心，將使Nvidia重回成長。他表示：「去年原本很出色，但尾聲出現亂流；儘管如此，Nvidia的基本面以及市場依然強勁，我們充分相信能夠恢復持續成長。」

Nvidia預期本季的營收較去年同期下滑20%，但全年營收遠高於分析預期，代表Nvidia預期今年接下來的營收可望大幅升高。

--第4季經調整後每股盈餘0.8美元。

--第4季營收營收22.1億美元。

--第1季營收估為22億美元，上下浮動2%。