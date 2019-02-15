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多空交錯 道瓊指數挫跌逾100點

2019-02-15 06:53經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周四漲跌互見，美中貿易磋商有望解決爭端，但經濟數據低迷和川普計畫宣布緊急狀態的消息蓋過了聯邦政府避免再次停擺的利多。

道瓊工業指數收跌103.88點或0.41%，報25,439.39點。標普500指數收跌7.3點或0.27%，報2,745.73點；那斯達克指數收漲6.58點或0.09%，報7,426.96點。

美國和中國的貿易磋商進入更高級別會談，試圖化解貿易爭端。但美國商務部公布的12月零售銷售創逾九年最大降幅，引發對經濟放緩的疑慮，削弱了貿易樂觀情緒。此外，知情人士稱美中北京談判進展甚微，雙方在改革要求上分歧巨大。

美國國會有望避免政府停擺的跡象，在午盤提振信心；川普有意簽署支出法案但同時會宣布國家緊急狀態的消息傳出後，股市在尾盤下跌。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示：「自聖誕節以來，投資人一直心存疑慮，這些擔憂可能變成現實，阻礙投資」。

目前已有逾四分之三的企業公布第4季財報，分析師推測第4季企業獲利成長16.2%，但第1季的預測較不樂觀，預計獲利年比下降0.3%，將是2016年以來首度負成長。

網路設備製造商思科受受惠於新事業的增長，並擺脫美中貿易戰影響，財報優於預期，股價上漲1.9%。

可口可樂股價挫跌8.4%，拖累道瓊指數，該公司的全年獲利預估遠低於市場預期。

亞馬遜下跌1.1%，由於當地反對，亞馬遜已取消了在紐約建設第二總部的計畫。

多空交錯，美股道瓊指數下挫104點。 路透
多空交錯，美股道瓊指數下挫104點。 路透
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