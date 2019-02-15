蘋果4月推影音串流服務

2019-02-15 02:11 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



知情人士透露，蘋果4月將推出類似亞馬遜Prime Video和Netflix的影音串流服務，這將是2015年來首度推出全新的數位服務，多位好萊塢明星與導演據傳已經獲邀出席3月25日的發表會。

彭博資訊與CNBC報導，蘋果計劃在4月或5月初推出影音串流服務，提供蘋果收購或出資製作的電視節目或電影。蘋果已製作數十部原創節目，但尚未納入到任何訂閱服務中。

蘋果還計劃推出一個整合所有影音內容的App，讓消費者省去為每個影集下載不同應用程式的麻煩。

屆時消費者可透過現有的影音數位產品註冊，在iOS的電視App觀看，類似亞馬遜Prime Video。蘋果用戶將能免費觀看原創內，透過其他平台登錄的用戶須付費。

獅門影業付費電視頻道Starz、CBS電視公司、跨國傳媒集團Viacom已確定在蘋果平台上提供串流影音訂閱服務；據悉Netflix與Hulu將不會簽約，而HBO仍在與蘋果洽談。

目前不清楚蘋果和HBO之間的歧異為何，但媒體界已經對蘋果抽成和蒐集個資的方式一直有疑慮，華爾街日報日前就曾報導，據悉蘋果規劃中的新聞訂閱服務將抽成近50%，且可能不願分享信用卡資料、電郵等用戶個資。