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經濟解析／中國債務拉警報 習近平迎戰川普應卑而驕之

2019-02-14 23:18經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

本月來大陸企業發生兩起債務違約事件，凸顯中國債務警鐘已敲響，將對中國國家主席習近平構成嚴峻考驗。

日本經濟新聞報導，2018年中國企業破產件數激增60%，債務違約金額從2017年的40億美元暴增至180億美元，創新高，透露出中國大陸信用緊俏情況愈演愈烈。

中國民生投資集團（中民投）與永泰能源公司最近未如期贖回一批到期債券，就凸顯財務緊繃壓力日增。中民投是一家民營投資公司，投入房地產與再生能源領域，發行在外的債券規模約340億美元；永泰能源未償還債券餘額約39億美元。兩家陸企之前都為維繫成長大舉發債，隨著大陸國內生產毛額（GDP）成長減速，財務壓力與日俱增。

前彭博資訊專欄作家皮塞克（William Pesek）14日在日經亞洲評論網站撰文表示，中民投與永泰能源的困境，正是2019年中國大陸經濟挑戰的縮影。在美中貿易戰懸而未解之際，中國債台高築問題又惡化，考驗習近平因應四面八方挑戰的能力。

皮塞克指出，過去十年來，中國每每能藉大肆舉債抗拒財務地心引力，讓經濟化險為夷。2008年全球金融海嘯爆發後，北京當局看似輕鬆避開經濟衰退，先是砸下人民幣4兆元（約5,900億美元）刺激經濟，接著地方政府仗著中國人民銀行（央行）積極挹注流動性，債券發行一波接一波，佐以法規調整，營造出中國經濟堅不可摧的表象。截至2017年止，北京刺激措施規模累計逾2兆美元。

但美國總統川普去年發動的貿易戰，證明這個亞洲最大經濟體並非無懈可擊。川普找到中國的弱點：藉舉債驅動的成長模式已露疲態。據日經新聞估計，3,600家中國上市公司中，去年淨利縮水的約占三成。此外，去年中國大陸經濟成長率掉到6.6%，是近30年來最弱。

大陸經濟出現裂痕，債務違約案可能在盛行貸款交叉擔保的民間企業界掀起骨牌效應，限縮了習近平的政策選項。但重要的不是明年、而是未來十年。為避免美中互祭關稅的貿易緊張進一步升高、加重對大陸經濟的打擊，皮塞克認為，習近平明智的做法是運用出自《孫子兵法》「卑而驕之」的戰術，眼前姑且讓步讓川普贏得一役，放眼將來在更大的戰場勝出。

好消息是：川普似乎尚未察覺北京已被逼得除讓步外別無選擇，而且在多項調查案纏身之際，又考量貿易戰加劇美股波動、衝擊美國經濟、造成選票流失，川普顯得有意願尋求儘快與中國敲定協議。若能促使習近平同意擴大採購美國製品，川普便能在國際舞台上贏得罕見的勝利，儘管真正的問題在於中國對國營事業巨額補貼、未給外商公司公平競爭立足點，以及長期竊取智財權。

皮塞克說，短期而言，習近平顯然不願見大陸GDP成長率跌破6%，那麼就宜儘早結束川普貿易戰夢魘；長期而言，習近平懷抱著促進創新與提升生活水準的中國夢，此願景的核心正是「中國製造2025」計畫。

但實現此目標需要朝氣蓬勃的民間企業。皮塞克指出，習近平團隊須加緊培育新一代新創公司「獨角獸」，使原本靠政府主導、由上而下的中國，轉型成由下而上的創新強國。隨著GDP減緩，北京推出的任何新刺激措施，包括人行的行動，務必直接瞄準在經濟減緩下首當其衝的民間企業。任何撫平11兆美元中國債市傷痕的舉措，都不應浪費在阻礙中國進步的國營企業上，否則未來債務惡夢會更嚴重。本月兩家企業債務違約事件，隱含著不容習近平輕忽的警訊，

美中貿易戰加速敲響中國大陸債務警鐘。路透
美中貿易戰加速敲響中國大陸債務警鐘。路透
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