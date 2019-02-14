空巴壓錯寶 波音中型機戰略大勝

2019-02-14 23:55 聯合報 編譯 聯合報 編譯 葉亭均 ／報導



空中巴士十四日宣布將停產A380巨無霸客機，圖為阿聯酋航空旗下A380客機上的空中酒吧。 （路透） 分享 facebook

號稱「空中旅館」、「人類史上最大民航機」的空巴Ａ三八○巨無霸客機，二○○七年才正式載客服役，飛了十二年就被迫停產。這款堪稱航空史里程碑的飛機，究竟出了什麼錯？

Ａ三八○命運長久來早已被唱衰，原因很明顯，Ａ三八○只大幅仰賴一家客戶，也就是買了一百多架的中東阿聯酋航空。第二大客戶新加坡航空，只買了十九架。

ＣＮＢＣ報導，建造Ａ三八○的計畫是一九九四年六月推出，當時是為挑戰美國波音七四七機型。Ａ三八○被視為是大舉押注飛航將以「幅射式系統」運作，即大型飛機將長程旅客載往大機場，旅客再改搭較小型飛機前往最終目的地。

波音七四七最新機型能載運約四百七十名乘客，Ａ三八○則可載運至少五百人，最高多達八百人。這種機型的龐大載客量被視為能舒緩倫敦希斯洛機場、紐約甘迺迪機場這類大型機場班機過於擁擠情況。

Ａ三八○第一次飛上天空是二○○五年在法國土魯斯啟航，但首次商用是新加坡航空在二○○七年啟用，往返新加坡與雪梨。

Ａ三八○的額外空間、機上酒吧與安靜飛行旅程深獲旅客好評。航空公司也發現，隨著客戶尋求搭乘巨無霸客機，他們可稍微調高機票價格。

空巴原本預估，從二○○○年到二○一九年，他們可望交貨一千兩百架Ａ三八○，但截至今年一月，空巴只收到三百廿一架訂單，僅交機兩百卅四架，原因是空巴自家的Ａ三五○或波音的七八七夢幻客機等較省油的機型更受歡迎。

較小型的飛機較輕，而且原先預估飛航乘客大幅增加的預期並未落實，因此較小機型在航空公司營運上更具效率。此外，很少有航線能夠讓Ａ三八○滿載飛行。

時機也是問題之一。在Ａ三八○啟航時，全世界將航線自由化的「開放天空」行動積極進行，這讓航空公司可以採用更小型的飛機更頻繁地飛行。

此外還有超長航班的崛起。航空公司紛紛要求波音與空巴供應能夠中途無須停留的超長途航行飛機。

另一方面，波音才剛慶祝七四七型飛機服役屆滿五十年，雖然這款機型的需求也大幅下滑，但許多七四七被轉用於貨機。然而Ａ三八○實在太大，不適合當作貨機，因為在機內空間被貨物滿載前，負重已達極限，因此效率低落。