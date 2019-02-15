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日德上季逃過衰退厄運

2019-02-15 02:09經濟日報 編譯任中原／綜合外電

日本與德國去年第4季雙雙逃過經濟衰退厄運，預期今年第1季情況可望好轉，但全年經濟展望仍要看貿易緊張能否緩解，及中國成長是否趨穩而定。

日本第4季國內生產毛額（GDP）年率季增1.4%，符合預期，主因洪災及地震後企業及消費支出回升；第3季受天災衝擊，GDP曾萎縮2.6%。

經濟學者預測，受貿易戰衝擊，今年第1季日本出口到亞洲的資訊產品需求將惡化；全球貿易緊張，以及日本消費稅率將從8%提高到10%，預料2019年日本經濟成長將沒有去年及前年快。

歐元區方面，德國上季經濟陷入停滯、零成長，將歐元區整體上季經濟季增率拖降到僅0.2%。德國出口不振，經濟靠內需支撐，營建與設備投資明顯增加，政府支出與民間消費也成長。

學者預估，今年第1季德國及歐元區經濟將季增0.4%，因一次性的干擾因素消褪；但全年經濟展望仍要看貿易及中國成長是否趨穩，以帶動歐元區的工業動能回升。

美銀美林指出，歐元區經濟全靠展望「不要發生事故」，例如美國不會對歐洲汽車提高關稅，「英脫」能達成協議，及中國經濟必須穩住。

日本上季GDP季增0.3%，比預估的0.4%略低，第3季季增率則遭下修到負0.7%。其中，資本支出增加2.4%，優於預估，因企業增購製造設備及重型營建機具；民間消費也成長0.6%，但低於預估，主要靠旅館及外食消費增加。

日本國外淨需求對經濟成長率的貢獻度是負0.3個百分點；實質出口額雖比第3季增加0.9%，成長速度一年來最快，但對中國資訊產品出口減弱；而且手機及服裝進口增加，使進口額提高2.7%，抵銷出口成長。

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日本經濟歐元區德國
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