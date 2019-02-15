罷工+停電 南非經濟雪上霜

2019-02-15 02:11 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



南非最大工會已發動全國大罷工，抗議失業率居高不下，讓已為停電所苦的南非經濟雪上加霜。

南非成員數達160萬人的最大工會Cosatu於13日發動大罷工，抗議政府在降低27%失業率所採取的措施不足。Cosatu預計在19日國家預算公布前，於開普敦展開第二波抗議。

負責全國逾九成電力的南非國家電力公司Eskom為了避免全國電網崩潰，14日已實施限電第五天，並警告發電系統仍「脆弱」。

罷工與停電同時發生，對南非總統拉瑪佛沙而言不啻是壓力加重，準備迎接5月國會大選的他，正在積極吸引外資並努力不讓信評被打入垃圾級。風險諮詢業者Verisk Maplecroft非洲部門主管裴頓說：「Eskom的災難，在選前重創了（執政的）非洲民族議會。」

拉瑪佛沙14日表示，政府將提出因應Eskom所面臨挑戰的計畫，預定在下周的預算案中宣布財務支援細節，讓現金枯竭的Eskom能保持營運。

拉瑪佛沙上周提出Eskom救援方案，包括分拆成國營控股公司底下的三個事業體，並提供金援，卻激怒Cosatu，擔憂這會導致失業及私有化。

Eskom預料將在3月底止的全年虧損約200億蘭德（14.3億美元）。