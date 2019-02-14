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NASA：地球綠地增加 歸功中國和印度

2019-02-14 23:11聯合報 記者張江寧╱即時報導

地球深陷氣候危機，但近年來綠地和林地顯著增加。CNN報導，美國太空總署研究顯示，地球綠地增加，大半要歸功於中國大陸和印度

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）載於「自然永續性」期刊上的衛星影像，自2000年來，世界的綠化區域新增了約5%（約5.18億公頃），這等同於一座亞馬遜雨林的面積。在全部的新增綠化區域裡，有三分之一得歸功於中國和印度的大型植樹計畫和農業擴張。

但學者同時強調，新增的植披面積並不能抵銷森林砍伐及其對生態系統帶來的負面影響。報告中說：「新增的綠化區域多在北溫帶和高緯度地區，這無法中和熱帶地區天然植物群落的喪失，例如剛果、巴西、印尼等地的雨林。」

英國伯明翰大學地理地科暨環境科學系副教授普格告訴CNN，在過去20年植物群落之所以增加，可能和大氣中二氧化碳濃度增高脫不了關係，地球更綠是個明確徵兆，顯示生物圈如何經由氣候變遷或其他方式回應人類的活動。

全球綠化區域的增加並不能抵銷氣候變遷帶來的負面影響，在森林生態系裡，綠地面積增加可能代表大氣中的淨碳排放量得以減少，但在農地生態系裡，碳封存和綠化間的關係就不那麼明確。綠化區域的增加僅能使水分不那麼容易蒸發，並降低周遭區域的溫度。

世界綠化區域。（圖取自NASA官網）
世界綠化區域。（圖取自NASA官網）
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