價值股回神 投資人搶買

2019-02-15 02:07 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



美國股市價值股終於揚眉吐氣，美國價值股從去年秋季以來的表現，比成長股超出2個百分點。投資人現在轉而跟隨「股神」巴菲特等價值型投資者的腳步，聚焦於一些銀行、保險及醫療等長期表現落後的價值類股。

基金經理人指出，科技業獲利成長減弱，加上大盤相對脆弱，使一些自認有能力「挖寶」的投資人轉買股價淨值比（P/B）偏低的股票。科技與生技類股因股價淨值比偏高，因而淪為棄子。例如Brandes價值型基金便加碼金融、醫療及住宅類股，表現明顯優於大盤。

價值股的本益比（P/E）也的確便宜。標普純價值股指數120支成分股的平均本益比已降到僅10.8倍，而標普500指數的平均本益比為18倍，成長股指數更高達25倍。

銳聯資產管理公司（Research Affiliates）董事長亞諾特表示，現在美國價值股只比1950年代及金融海嘯後幾個月便宜，因此現在是搶進價值股的絕妙時機。

許多經理人相信價值股漏氣的時代至少現在已告一段落。

分析師認為，投資價值股是否真能再度發光，關鍵在於銀行類股表現。金融海嘯之前投資銀行股的報酬率一直非常紅火，但之後股價崩跌，且經過很長時間才復原。但銀行股經過去年底的大跌後，現在一些投資人認為從價值觀點來看銀行股甚具吸引力。

例如目前KBW銀行股指數淨值比與標普指數淨值比的差距，比20年來的平均水準高出逾50%。

花旗美股策略長雷夫科維奇表示，今年上半年價值股表現應優於成長股；之後由於投資人擔心聯準會再度緊縮，及美國總統大選將臨，又回重新擁抱成長股。