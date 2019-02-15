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經濟警訊 美零售銷售大減

2019-02-15 02:05經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

美1月PPI連二月下滑，年增率一年半最小。 路透
美1月PPI連二月下滑，年增率一年半最小。 路透
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美國1月生產者物價指數（PPI）連續第二個月下滑，年增率更為一年半來最小，顯示通膨壓力依然溫和；去年12月零售銷售則出現九年來最大降幅，反映經濟景氣大幅趨緩，都為聯準會（Fed）今年不急著升息的「耐心」論點，添增新的證據。

勞工部14日公布，1月PPI滑落0.1%，與12月的降幅相同，主因是受能源產品和食物價格下跌拖累。上月PPI與一年前相比則攀升2%，較12月的2.5%趨緩，且為2017年7月以來最小的年比增幅。

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上月PPI數據都低於市場預期。路透訪調經濟學家原先預測1月PPI月比攀升0.1%、年比升高2.1%。

一項衡量基礎生產者物價壓力的指標，即剔除食物、能源與貿易服務價格的核心PPI，在上月升高0.2%。12月的核心PPI則呈現持平狀態。在截至1月止的一年內，核心PPI升高2.5%，較12月的2.8%趨緩，且為去年1月來最小年比增幅。

最新PPI數據佐證美國通膨仍溫和。日前公布的報告顯示，1月消費者物價連三個月持平。儘管勞動市場吃緊開始推升工資，整體通膨無復熾跡象，可望支持Fed對進一步升息保持「耐心」。

商務部同日公布，12月零售銷售較前月陡降1.2%，是2009年9月來最大降幅，遠不如經濟學家預期的攀升0.2%，且呈現全面性疲軟。12月零售銷售年比增幅為2.3%。11月增幅從初估的0.2%下修為0.1%。

12月剔除汽車與汽油的零售銷售銳減1.4%，是2009年3月來最大減幅，且逆轉11月增加0.5%的態勢。

受聯邦政府局部關門35天影響，零售銷售報告延遲四周發布。

1月數據原訂15日出爐，如今發布日期未定。

通膨經濟Fed
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