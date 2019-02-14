美國經濟衰退？哪些指標顯示逼近警戒線？

2019-02-14 19:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



最近有關美國經濟將陷入衰退的說法甚囂塵上。據彭博資訊對經濟學者的調查顯示，儘管大部分受訪學者對今年美國經濟成長依然看好，但經濟衰退的風險也達到六年來高點；諾貝爾經濟學獎得主克魯曼與席勒等最近也大談經濟衰退的可能性。

多項市場指標顯示經濟成長可能走下坡。雖然還沒有任何單一指標預測或認定經濟將衰退，但一些指標已相當接近警戒線。

1.公債殖利率曲線：這是市場最密切關注的指標。據紐約區聯準銀行依據公債殖利率差距編製的衰退可能性追蹤指標顯示，從今年元月到明年元月期間發生衰退的機率為23.6%，是2008年以來的最高水準。即使機率低於50%，也未必保證安全，因為從1980年代初期以來從未達到50%，但其間卻發生三次衰退。

2.消費者與企業信心：投資專家岡雷克指出，消費者對當前及未來景氣預期的差距持續擴大，是「目前最明顯的衰退信號」。且自從川普勝選以來，美國小型企業信心指數也下降；不過指數下降到何種程度才能精確預測衰退仍有爭議。

3.製造業景氣調查：五大聯邦準備銀行的製造業指標去年12月全面下降，是2016年5月來首見，且ISM製造業指數也降到兩年來低點（元月稍稍回升）。這些指標若進一步下降，將顯示製造業景氣萎縮，不過未必表示整體經濟已陷入困境。

4.全球經濟成長：據高盛集團的研究發現，美國以外地區經濟成長率若下降1個百分點，美國也將下降約0.5個百分點。高盛經濟學者預測美國未來一年發生衰退的機率為14%，而全球成長率下降3個百分點的機率已上升到46%。

5.經濟硬數據：主要包括美國就業、所得、工作時數、企業營收及國內生產毛額等數據。目前這些數據都尚未接近紅燈區，但這些都屬於落後指標，等到顯示經濟衰退時已經太晚。