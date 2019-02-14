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德國Q4經濟零成長 險陷入經濟衰退

2019-02-14 18:23經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

14日最新出爐的數據顯示，歐洲最大經濟德國第4季經濟成長陷入停滯，遜於路透預期的成長0.1%。德國向來被視為歐洲經濟的成長引擎，因此這份數據不僅為歐洲帶來陰霾，也令市場憂心德國經濟成長將持續走疲。

德國聯邦統計局（Destatis）公布，德國去年全年經濟成長率為1.4%。上半年國內生產毛額（GDP）數據亮麗，前兩季GDP分別增加0.4%及0.5%；下半年GDP微幅下挫，第3季萎縮0.2%，第4季則是零成長，勉強躲過經濟衰退；經濟連兩季萎縮便陷入技術性經濟衰退。

統計局表示，去年第4季GDP得以免於萎縮，主要是受到國內需求提振，但是對外貿易卻未對GDP帶來正面貢獻。這份數據公布正值德國面臨內憂外患之時，國內汽車產業受到衝擊，國際上也瀰漫著對貿易、進口關稅及經濟成長的疑慮。

ING德國首席經濟學家布茲斯基（Carsten Brzeski）將下半年疲弱的經濟成長，歸咎於結構性弱點及外部不確性因素等「過多的一次性因素」。像是「汽車產業受到衝擊、主要河川水位低、美中貿易爭端、英國脫歐、數位及傳統基礎建設投資不足、鐵路及航班誤點，以及近十年來幾乎未落實任何重大的結構性改革。

然而，這並不表示德國的經濟周期已邁入尾聲，之後的經濟數據很難比現在更糟。他說：「德國的經濟基本面仍強勁，且經濟成長（逐步）回升的機率遠高於」出現令人失望的表現。

德國第4季經濟零成長。圖為德國出版巨擘Axel Springer去年5月建造新建...
德國第4季經濟零成長。圖為德國出版巨擘Axel Springer去年5月建造新建築的場景。路透
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