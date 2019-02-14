看不到隧道盡頭的亮光 美國零售業將面臨另一波關店潮

2019-02-14 18:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



根據一份新研究報告顯示，美國的購物中心及商場將迎來另一波關店潮，且「看不到隧道盡頭的亮光」。

CNBC報導，研調公司Coresight Research報告顯示，美國零售商從元旦起已宣布關閉2,187間店，較去年同期上揚23%，且未來可能有更多關店潮，因為一些企業目前正處於破產保護程序，且未來將有更多企業聲請破產。

據Coresight Research追蹤，去年全年共有5,524件關店聲明，較2017年創紀錄的8,139間下降逾30%。

美國最大商場營運商西蒙地產集團執行長西蒙最近表示，零售業的關店步調正在減緩，但今年將有更多間店關閉，一些私募股權支持的零售商在他的觀察名單中。

分析師指出，美國仍然「店家過多」，特別是與其他國家相比時。隨著愈來愈多購物透過網路，就沒有這麼多零售房地產的需求。

Coresight Research表示，今年零售商宣布開設1,411間店，多數來自一美元及折扣連鎖商店，抵銷了65%的關店數。

連鎖百貨公司以及專門服飾零售商，是兩個將萎縮的零售領域。然而，不是每個人都將關店視為壞消息。