海尼根等啤酒商 竟是全球戒酒潮下大贏家

2019-02-14 17:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



在全球節制飲酒風潮下，無酒精或低酒精啤酒產品幫助啤酒商成為意外大贏家。 歐新社 分享 facebook 在全球消費者對酒精飲料逐漸失去興趣下，海尼根等啤酒商竟意外成為贏家，甚至威脅到可口可樂和百事等汽水飲料公司，究竟是為什麼呢？

華爾街日報導，海尼根13日表示，其同名品牌啤酒2018年創下逾十年來的最佳表現，銷量成長7.7%，部分原因需歸功於該公司的無酒精啤酒產品「Heineken 0.0」。這款2017年夏季推出的產品，銷售成長率竟高達二位數，不僅沒有侵蝕到海尼根核心品牌產品的銷量，反而還幫了大忙。海尼根是目前全球第二大啤酒製造商，僅次於百威啤酒製造商安布英博（AB InBev）公司。

在全球啤酒市場成長停滯下，海尼根和安布英博都被迫必須尋找新的成長來源，精釀啤酒目前已是其中一大亮點，另外就是無酒精或低酒精的啤酒產品。在消費者愈來愈在意酒精攝取量的趨勢下，無酒精或低酒精產品愈賣愈好，雖然目前在全球市場僅占5%，但相較幾乎已停滯成長的啤酒產品，這類產品過去五年的平均成長率卻有3.9%。這也就是為何安布英博會喊出，要在2025年底前將無酒精和低酒精啤酒占其全球啤酒銷售占的比率提高到至少20%。

消費者節制喝酒的趨勢也有助這些啤酒商提高獲利能力。雖然無酒精啤酒的生產成本較高（因為需多一道工序去除酒精），但消費者也願意花同樣、甚至更多的錢去買一瓶酒精含量較少的啤酒。因為商品稅是以飲料的酒精含量去計算，因此廠商從無酒精飲料售價中能賺的錢會比含酒精飲料高。

早期的無酒精飲料因為味道很苦加上行銷不力，給消費者留下很不好的印象，還需要花點時間改良配方，這塊市場才能真正起飛。不過，在喝飲料的場合上，低酒精飲料已逐漸幫啤酒商贏回近年被汽水廠商搶走的市場。據瑞銀集團（UBS）調查，目前無酒精或低酒精啤酒的銷量中，每五瓶就有一瓶是取代了軟性飲料。

這對汽水大廠們來說是個必須擔憂的消息。可口可樂近來收購了英國連鎖咖啡店咖世家（Costa），顯示該公司更關注的是全球的咖啡消費量。然而，啤酒大廠們卻也正在進攻它的地盤。

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