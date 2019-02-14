情人節美國慶祝的人減少 為何支出反增？

2019-02-14 16:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



財經新聞網站MarketWatch報導，美國「情人節」支出擴增，但真正在慶祝這個浪漫節目的人其實正逐年減少。

美國全國零售協會（NRF）的調查顯示，今天僅51%的受訪美國成年人表示會在情人節當天花錢慶祝一番，比率較十年前的逾60%大幅下滑，且為連續第12年走下坡。但同時，NRF的報告也顯示，美國人預計今年花207億美元，創歷史新高紀錄，折合每人計劃支出161.96美元，比去年每名購物者花費金額143.56美元約增加13%。

何以致此？這是因為，還重視情人節的人士在這天花錢花得更大方，不僅如此，也變得更「博愛」— 買禮物或請客的對象不僅局限於情人或配偶，還擴及孩子、朋友、家人、同事乃至於愛貓愛犬。

事實上，平均而言，今年每人打算多花的18.40美元情人節支出當中，僅4.26美元是花在配偶和另一半身上；親戚分配到29.87美元 (比去年增加4.58美元)；朋友分享到9.78美元 (增加2.59美元)；寵物也分到6.94美元。另根據Rover.com網站的報導，近半數（47%）的寵物飼主準備在今年情人節好好寵寵自己的毛小孩，包括為狗狗添新衣或準備寵物愛吃的點心。

另有一群人聲稱不打算慶祝情人節，到頭來卻大大地寵愛自己，或跟女性密友們晚上開趴狂歡過「閨密節」，所以終究還是對情人節當天的整體支出有所貢獻。NRF的報告顯示，11%的美國人計劃買禮物犒賞自己，例如衣服或飾品，另有9%的受訪者選擇與單身友人和家人共度這個日子。

NRF產業與消費者觀察主管庫倫（Katherine Cullen）還指出，另有一群人也在慶祝情人節，卻沒有實際參與，像是到星巴克買一杯情人節主題的粉紅色飲品，或到Dunkin買一份心型甜甜圈，然後傳上Instagram與朋友分享。她說：「如何慶祝情人節的定義已變得更廣了。」

至於為什麼近年來選擇不參與情人節慶祝活動的美國人增加了？庫倫解釋，從NRF的調查可歸納出三大原因：情人節被過度商業化、沒情人可一起慶祝，以及純粹對這個節日失去興趣。