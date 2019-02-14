影／久旱逢暴雨！澳洲近50萬頭牛慘死 畜牧業告急

2019-02-14 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



經歷七年乾旱的澳洲昆士蘭省西北近日降下暴雨，引發當地史上最慘重的洪災，重重打擊一路咬牙苦撐，本來還期待久旱逢甘霖的畜牧業者。

根據當局估計，自1月底開始降雨後，已有近50萬頭牛死亡，經濟損失約澳幣3億元。僅管雨勢已經暫告一段落，洪水也已逐漸消退，死牛卻仍屍橫遍野。有直升機拍到聚在一起的死亡牛群，正曝曬於破紀錄的南半球夏季高溫之下。倘若處理不當，將出現肉毒桿菌中毒與Q型流感等公衛危機。

除此之外，由於道路毀損，業者目前仍無法帶回許多倖免於難的牛隻。雖然當局恢復空投飼料，但災區範圍太大，加上其他動物屍體與飲用水可能受到汙染，可能仍無法救到全部的牲口。

畜牧業人士與產業遊說代表指出，最壞狀況還沒有到來。業者安德森（Rachel Anderson）就告訴CNN，洪災讓她折損約2000頭牛。多日的風雨交加與無法餵養，更導致其他牲口染上肺炎而奄奄一息。

「我們借不到更多錢，也沒剩什麼可以融資，再失去牲口，等於接下來2至4年的收入全沒了。」已在乾旱期間欠下許多債務的安德森表示：「我們的許多牛是賣到外國市場，有直接出口，也有製成包裝牛肉產品。業界大崩潰，對我們海外貿易造成經濟衝擊。」

澳洲肉類畜牧協會（Meat & Livestock Australia）的數據顯示，2017年出口額達澳幣74億元，2017年7月到2018年6月的國內消費量也達約澳幣86億元，顯見牛肉業是澳洲最大的經濟動力來源之一。

昆士蘭農牧同業團體Agforce Queensland執行長奎林（Michael Guerin）形容日前的暴雨成災是「人道危機」與「前所未有的災難」。他表示，這場洪災爆發的速度與強度，讓人很難相信畜牧業者一周前還為5年首見降雨而歡欣鼓舞，但接踵而來的破壞性大洪水卻讓人恐懼。

奎林指出，在洪水完全消退前，無從得知牲口總損失數與基礎設施破壞程度，但可以肯定業界需要數十年才能恢復元氣。澳洲聯邦政府與昆士蘭省政府已提供每戶最高澳幣7萬5千元的緊急資助，但業者需要更多資金才能讓牛群恢復原來的規模。