10億桶儲量！南非發現天然氣 總統稱「重大改變契機」

2019-02-14 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



法國道達爾石油集團7日宣布在南非南部海岸附近發現大量天然氣。圖為南非德爾班附近的一輛道達爾油罐車。路透 分享 facebook 法國道達爾石油集團（TOTAL Group）上周宣布在南非南部海岸附近發現大量天然氣，儲量估計最多相當於10億桶天然氣油。南非政界認為此一發現將提振經濟，但道達爾一名高管表示，最快要到2027年才有產出，環保團體則擔心深海鑽油將形成環境浩劫。

道達爾的勘探點距離南非南部海岸175公里，一個稱為布魯爾帕達（Brulpadda）的勘探區，該公司在油井深度達3633公尺的海床，發現含油油層，並成功勘探出與石油關係密切的天然氣油。

這項發現迅速成為南非總統拉馬福薩國情咨文的重點之一，拉馬福薩在道達爾宣布後數小時的全國轉播演說中說：「就南非來說，這可能是一項重大改變的契機，對我國能源安全及能源產業的發展，都將造成深遠影響。」

南非礦產資源部長曼塔什也認為，此項發現令人振奮，「將大大提振南非經濟」。

道達爾在布魯爾帕達勘探區擁有45％開採權益，中東卡塔爾石油公司及加拿大天然資源公司各占25％及20％，南非商人組成的財團Main Street占10％。勘探結果出爐後，4家公司將聯合以3D震測探勘掃描海床，待完成勘探後，道達爾集團未來最多可設4個鑽油井。

南非石油天然氣探勘專家拉金（Stephen Larkin）估計，上述發現可能蘊藏10億桶天然氣凝析油，將在未來20年為南非經濟帶來至少1兆南非幣收益。

但專為南非讀者服務的新聞網站Biznews報導，道達爾的一名高階經理人說，布魯爾帕達勘探區可能要到2027年才有產出。

綠色和平組織則擔心，道達爾如在距南非海岸175公里處探勘，將是不顧海洋生物的魯莽行為，且可能使氣候暖化加劇，而深海鑽探始終存在著漏油風險。