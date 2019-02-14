日本GDP年率增1.4% 睽違兩季轉正

2019-02-14 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本政府公布2018年第四季GDP速報，企業設備投資部分，為因應人力不足的投資，以投入及電動汽車開發等，使設備投資大增2.4%。美聯社 分享 facebook 日本內閣上午公布2018年10月至12月國內生產毛額(GDP)速報，扣除物價變動等影響後，實質GDP較前期增加0.3%，換算為年率為增加1.4%，是時隔兩季後再次出現成長。

日本去年夏天水患地震等天災頻傳，導致GDP由正轉負，這是相隔兩季後再度出現正成長。進一步分析主要項目，在個人消費部分，因天災受創的觀光地，客群再度回籠，加上企業發放冬季分紅，讓個人消費增加了0.6%；企業設備投資部分，為因應人力不足的投資，以投入及電動汽車開發等，使設備投資大增2.4%。

但另一方面，受到中國大陸經濟減速等全球環境影響，出口僅成長0.9%，自前期開始出口數字呈現低成長，沒有復甦跡象。公共投資則是負成長1.2%。

經濟財政擔當大臣茂木敏充上午在記者會表示，由於以半導體製造設備為中心的對中國大陸出口疲軟，進出口相抵之後，外需貢獻已連續第三個季度為負。不過個人消費與資本設備投資支撐民間需求成長，經濟呈現緩步復甦。

茂木並提到，美中貿易摩擦等的貿易問題對全球經濟的影響、中國大陸經濟發展等海外經濟的不確定性，和金融市場的波動都須要持續關注。日本政府預計10月份調漲消費稅，須要清楚掌握國內外經濟情勢下，推進經濟和財政管理。