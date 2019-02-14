川普瞎扯：美墨高牆比聖母峰還難爬

2019-02-14 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國總統川普。美聯社 分享 facebook 美國總統川普表示，他想在美墨邊境蓋的圍牆將比聖母峰更難爬。

即使川普向來說話誇張，但拿聖母峰比擬，未免過頭。

川普理想中的邊境牆預計高度達30英尺（約9公尺）; 聖母峰的海拔高度則將近3萬英尺（近9000公尺）。

川普13日在美國大城市警長協會會議上表示，這堵牆已「非常接近完工」，並說身體狀況相當佳的人才能翻越。他說，試圖想非法穿越美墨邊境的移民，去爬聖母峰還比較容易。