減產利多助油價維持漲勢 Fed鴿派立場支撐金價

2019-02-14 08:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三上漲近2%。 路透 分享 facebook 油價周三上漲近2%，因沙烏地阿拉伯將削減原油出口，並進一步減產，但美國原油庫存增加抑制漲幅。金價走高，因美國聯準會（Fed）可能對進一步升息保持耐心。

布蘭特原油期貨收漲1.19美元或1.9%，結算價報每桶63.61美元。西德州原油期貨收漲0.80美元或1.5%，結算價報每桶53.90美元。

沙烏地阿拉伯能源部長法利赫表示，該國計劃3月生產原油日產量約980萬桶，較減產協議承諾的水準要低逾50萬桶。

美國能源資訊署（EIA）表示，美國原油庫存上周升至2017年11月以來的最高水準，煉油廠產能利用率降至2017年10月以來最低水準。儘管凈進口降至歷史最低，但國內原油產量連續第五周保持在峰值水平，使庫存增加。

芝加哥Price Futures Group石油分析師Phil Flynn表示：「庫存報告是利空，但外部市場、達成貿易協議的希望以及美股走強，令油價上揚。」

金價周三漲至逾一周高點，因通膨數據溫和，Fed官員表示支持暫停升息，以評估升息對經濟的影響。

黃金現貨上漲0.1%，報每英兩1,311.29美元。美國黃金期貨收漲0.1%，報每英兩1,315.10美元。

RJO Futures的高級宗商品策略師Phil Streible表示：「Fed更加鴿派，物價指數可能也產生影響，目前通膨看似溫和，導致金價繼續走高。」