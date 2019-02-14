貿易磋商樂觀情緒推升美股 道瓊收漲118點

2019-02-14 06:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周三收漲，因美中達成貿易協議的樂觀情緒升溫，且溫和的通膨數據顯示美國聯準會（Fed）近期可能維持利率不變。

道瓊工業指數收漲117.51點或0.46%，報25,543.27點；標普500指數漲8.3點或0.30%，報2,753.03點；那斯達克指數上漲5.76點或0.08%，報7,420.38點。

美國參議員魯比歐表示，將提案對企業回購徵稅，做法如同對股息徵稅，這項消息導致股市一度回吐漲幅。

美國財長米努勤在北京談到美中兩國貿易磋商時表示，「目前為止一切順利」，希望未來幾天的會議有成效。股市本周持續上漲的部分原因是，美國總統川普對延長3月1日提高中國商品關稅的最後期限持開放態度。此外，川普可能接受一項邊境安保支出協議，避免政府再次停擺。

Economic Outlook Group的首席全球經濟學家Bernard Baumohl表示：「市場極易受到消息的影響，投資人希望貿易磋商能傳出好消息，並繼續看到經濟以健康的速度成長。」

美國1月消費者物價指數（CPI）連續三個月持平，顯示Fed可能在短期內維持利率不變。