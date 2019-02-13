大摩：利多雲集 這款大宗商品年底前漲定了

2019-02-13 23:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



財經新聞網站MarketWatch報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師發布最新研究報告看多銅價展望，並以「眾星排成一直線」來形容銅價後市有多重利多因素支撐。

由桑德斯（Menno Sanderse）領導的摩根士丹利分析師團隊在報告中寫道：「我們預期，年底前，在供應不足的因素驅動下，銅價有14%的上漲空間。」

這群分析師表示，銅業類股目前的價位並未計入需求看增的展望，而銅價上漲將助長大型銅業公司的獲利能力。

此外，摩根士丹利分析師也看好銅業界的併購前景。

大摩分析師相中的相關類股包括：Freeport McMoRan、Lundin礦業、Sandfire，以及多角化經營的英美礦業集團（Anglo American）和嘉能可（Glencore）。

供應是銅產業的一大驅動力。基於今年少有新的銅礦開採計畫及其他因素，摩根士丹利預測今年全球供應量將下滑2.4%，「這意味全球需求必須持平，今年銅市供需才能平衡」。若是需求擴增，即使只是小幅成長，市場都將出現供不應求的情況。

同時，摩根士丹利預期，中國需求可望回升，這可能帶動銅價在年底前漲上每磅3.12美元，較現貨價格漲14%。

相較下，大摩分析師認為，其他基本金屬以及貴金屬價格可能有個位數的下跌空間，散裝原物料甚至可能下跌近20%。