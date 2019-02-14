名家瞭望／儘速建構新的全球合作框架

2019-02-14 01:21 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均



■施偉伯

分享 facebook 世界若要克服2018年的「大顛覆」，就需要一個新的全球合作框架。國際社會二戰後曾齊聚一堂，共同設計一套合作追求共享未來的體制架構。如今，有必要重拾這一舉措。

然而這回挑戰不僅是地緣政治和經濟問題。我們正經歷個人和社會如何相互關聯的根本性變化。我們也可透過理解這一變化，積極影響結果。

首先要認清，我們正經歷第四次工業革命（工業4.0），商業、經濟、社會與政治都出現根本上的轉變。自2016年世界經濟論壇（WEF）年會首次將這想法概念化以來，我便明白，僅靠修補現有的流程與機構並無效。相形下，我們需要重新設計，以充分利用等待著我們的大量新機會，同時避免當前目睹的那種顛覆。

如果我們無動於衷或依賴小修小補來修復這套過時制度的缺陷，變革的力量將繞過這些制度，並發展出自身的動力和規則。

工業4.0已在許多方面改變經濟體系。首先，一個新的數位化、互相連結與整合、且具有循環與共享經濟的虛擬世界，正使得實體世界愈顯渺小。製造業正歷經自動化、在地化與個人化的變革，傳統供應鏈將因此變得過時。競爭愈來愈少基於成本，而是日益由功能與創新所驅動。很快地，規模經濟將不再提供既往優勢。最寶貴的資源是人才，而非傳統資金。

工業4.0也正把前所未有的力量和資源置於少數幾家企業手中。如今那些領先的數位企業正重塑人們日常生活，並以傳統企業永遠無法達到的方式顛覆傳統的社交模式。從現在起，掌握人工智慧（AI）與大數據、透過引領智慧系統來運作大型平台的能力，將決定企業和國家的力量。

由AI驅動自動化的普及，將改變就業與收入模式。工作機會將日益透過創新生態體系而自行創造出來。傳統勞動收入將被具創造性的任務、創業投資與先發優勢的累計報酬取代。

全球經濟互動已不再只能劃分為商品和服務貿易、金融交易和投資類別。所有經濟流動都被整合入一個跨境有形和無形價值交換的綜合系統，政府必須開始對根植於雲端的壟斷平台和價值創造機制課稅。

未來幾年，國家預算將日益吃緊，因為須分配於軟硬基礎設施，用來為創新與重新培訓和升級勞工技能提供生態系統，同時還要分配於社會福利方案，以助勞工度過當前經濟轉型。

一大優先措施是調整教育以適應工業4.0的需求，重點在於培養創造力、批判思維、數位素養與同理心、感受性和合作能力，確保科技始終是因應人類需求而生。教育體系的打造也須更加考量到終身學習，這可透過數位課程與面對面的個人化發展與教學達成。

整體政策制定也必須因應工業4.0的變革速度，發展出協調、靈活的新治理模式，以免政策不斷落後於技術發展。

各國如何回應這些變革，將決定各自未來的成長軌跡與在世界舞台上的地位。在無國界互相連結的過程中，工業4.0需要把國家政策整合入全球體系。今日，全球化的定義是擴大多邊與雙邊貿易，但未來，全球化將是形容國家數位系統之間的相互連結，以及相關的點子與服務流動。

儘管許多國家仍在試著追趕上回的工業革命，但他們應認清第四次工業革命正為他們躍進至最新穎的創新，提供獨特機會。英國在收割第一次工業革命的好處後，成為19世紀稱霸全球的強權，隨後美國則拿下第二、三次工業革命主導權。這三次革命把世界區分為工業化和開發中國家。

如今全球權力平衡正在重新分配。現在，單一個人也有辦法引發巨大顛覆，我們不能再支持一個只區分富人和窮人的世界。我們也迫切需要全球合作，重新思考自由、公平與包容性經濟關係在當前世界的樣貌。

二次大戰後，國際社會為持續和平、安全和繁榮奠定基礎。但世界在過去70年來已發生重大變化，現在該採取新方法了。唯有共同迎接這項挑戰，我們才能塑造一個對所有人都有利的全球前景。（作者Klaus Schwab是世界經濟論壇共同創辦人兼執行董事長、Project Syndicate專欄作家）