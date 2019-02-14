親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

名家瞭望／儘速建構新的全球合作框架

2019-02-14 01:21經濟日報 編譯葉亭均

■施偉伯

分享
世界若要克服2018年的「大顛覆」，就需要一個新的全球合作框架。國際社會二戰後曾齊聚一堂，共同設計一套合作追求共享未來的體制架構。如今，有必要重拾這一舉措。

然而這回挑戰不僅是地緣政治和經濟問題。我們正經歷個人和社會如何相互關聯的根本性變化。我們也可透過理解這一變化，積極影響結果。

首先要認清，我們正經歷第四次工業革命（工業4.0），商業、經濟、社會與政治都出現根本上的轉變。自2016年世界經濟論壇（WEF）年會首次將這想法概念化以來，我便明白，僅靠修補現有的流程與機構並無效。相形下，我們需要重新設計，以充分利用等待著我們的大量新機會，同時避免當前目睹的那種顛覆。

如果我們無動於衷或依賴小修小補來修復這套過時制度的缺陷，變革的力量將繞過這些制度，並發展出自身的動力和規則。

工業4.0已在許多方面改變經濟體系。首先，一個新的數位化、互相連結與整合、且具有循環與共享經濟的虛擬世界，正使得實體世界愈顯渺小。製造業正歷經自動化、在地化與個人化的變革，傳統供應鏈將因此變得過時。競爭愈來愈少基於成本，而是日益由功能與創新所驅動。很快地，規模經濟將不再提供既往優勢。最寶貴的資源是人才，而非傳統資金。

工業4.0也正把前所未有的力量和資源置於少數幾家企業手中。如今那些領先的數位企業正重塑人們日常生活，並以傳統企業永遠無法達到的方式顛覆傳統的社交模式。從現在起，掌握人工智慧（AI）與大數據、透過引領智慧系統來運作大型平台的能力，將決定企業和國家的力量。

由AI驅動自動化的普及，將改變就業與收入模式。工作機會將日益透過創新生態體系而自行創造出來。傳統勞動收入將被具創造性的任務、創業投資與先發優勢的累計報酬取代。

全球經濟互動已不再只能劃分為商品和服務貿易、金融交易和投資類別。所有經濟流動都被整合入一個跨境有形和無形價值交換的綜合系統，政府必須開始對根植於雲端的壟斷平台和價值創造機制課稅。

未來幾年，國家預算將日益吃緊，因為須分配於軟硬基礎設施，用來為創新與重新培訓和升級勞工技能提供生態系統，同時還要分配於社會福利方案，以助勞工度過當前經濟轉型。

一大優先措施是調整教育以適應工業4.0的需求，重點在於培養創造力、批判思維、數位素養與同理心、感受性和合作能力，確保科技始終是因應人類需求而生。教育體系的打造也須更加考量到終身學習，這可透過數位課程與面對面的個人化發展與教學達成。

整體政策制定也必須因應工業4.0的變革速度，發展出協調、靈活的新治理模式，以免政策不斷落後於技術發展。

各國如何回應這些變革，將決定各自未來的成長軌跡與在世界舞台上的地位。在無國界互相連結的過程中，工業4.0需要把國家政策整合入全球體系。今日，全球化的定義是擴大多邊與雙邊貿易，但未來，全球化將是形容國家數位系統之間的相互連結，以及相關的點子與服務流動。

儘管許多國家仍在試著追趕上回的工業革命，但他們應認清第四次工業革命正為他們躍進至最新穎的創新，提供獨特機會。英國在收割第一次工業革命的好處後，成為19世紀稱霸全球的強權，隨後美國則拿下第二、三次工業革命主導權。這三次革命把世界區分為工業化和開發中國家。

如今全球權力平衡正在重新分配。現在，單一個人也有辦法引發巨大顛覆，我們不能再支持一個只區分富人和窮人的世界。我們也迫切需要全球合作，重新思考自由、公平與包容性經濟關係在當前世界的樣貌。

二次大戰後，國際社會為持續和平、安全和繁榮奠定基礎。但世界在過去70年來已發生重大變化，現在該採取新方法了。唯有共同迎接這項挑戰，我們才能塑造一個對所有人都有利的全球前景。（作者Klaus Schwab是世界經濟論壇共同創辦人兼執行董事長、Project Syndicate專欄作家）

生態
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

鮑爾：美經濟衰退風險不大

2019-02-14 00:53

蘋果新品 3月25日傳亮相

2019-02-14 00:54

做多新興市場…最熱門交易

2019-02-14 00:53

紐國今年不降息 紐元強升

2019-02-14 00:53

美通膨年增率 一年半新低

2019-02-14 00:53

過閨密節…美國新潮流

2019-02-14 00:53

全球央行轉鴿派 紐國利率不動 亞太國家跟進

2019-02-13 23:58

購物專家說 別在好市多買這8種商品

2019-02-13 22:31

臉書、好市多資產負債表強健 為何不利短期股價展望？

2019-02-13 22:18

美國石油需求成長全球居冠 為何對油市多頭是壞消息？

2019-02-13 21:31

千禧世代想存錢？專家：應改掉三個愚蠢消費習慣

2019-02-13 21:10

克魯曼錯了！美銀經濟師舉3理由駁美國經濟衰退說

2019-02-13 16:52

人工智慧競賽 中國投鉅資、美國有人才

2019-02-13 16:29

免學費還給72萬年薪 自己要的人才自己教

2019-02-13 15:11

40國新車裝自動煞車系統 美中未加入

2019-02-13 14:40

菲律賓環球電信採用華為設備 下季搶推5G服務

2019-02-13 14:38

美國債破22兆美元 每天要付10億利息

2019-02-13 14:14

抓住金脈 委臨時總統傳派自己人進國營石油公司

2019-02-13 13:05

培養更多女性加入科技產業 聯合技術出資百萬美元贊助

2019-02-13 12:54

川普稱美中貿易談判期限可能延長 亞股走高

2019-02-13 12:38

不改變雙軌勞動體系 日本女性職場難出頭

2019-02-13 12:29

蘋果擬推「新聞版Netflix」 抽成問題引發媒體反對

2019-02-13 11:41

美中貿易談判將登場 美財長盼富有成效

2019-02-13 11:19

陸網攻英國軟硬體？傳歐盟考慮發布聯合警訊或制裁

2019-02-13 11:00

美國債再創新高達22兆美元 每天付10億美元利息！

2019-02-13 10:18

聯準會主席：銀行整併衝擊鄉村經濟

2019-02-13 09:55

投顧：新興市場基本面仍佳 股市具投資機會

2019-02-13 09:51

T-Mobile擬併購Sprint 承諾永不採用華為、中興設備

2019-02-13 09:27

搶先特斯拉？ 傳亞馬遜、通用投資電動小貨卡新創公司

2019-02-13 08:32

Fed主席鮑爾訪全美第二窮州： 經濟衰退風險不大

2019-02-13 08:20

沙烏地減產幅度高於承諾 油價上揚 美元走貶推升金價

2019-02-13 07:34

美元止步八連漲 美中貿易談判樂觀跡象降低避險需求

2019-02-13 07:23

政府免於關門及貿易協定樂觀前景激勵 道瓊飆漲372點

2019-02-13 06:54

名家瞭望／拉姜：科技巨頭正在扼殺創新

2019-02-13 01:24

Fed轉鴿 美元逆勢連八漲

2019-02-12 23:24

OPEC、俄國 催生穩油市機制

2019-02-12 23:24

沙國將超額減產 油價強彈

2019-02-12 23:24

彭博資訊專欄／Fed轉向 四大理由

2019-02-12 01:54

比特幣究竟是什麼？而它又是如何運作的呢？

2019-02-11 09:21
看更多

熱門文章

男友劈腿對象是男的！她倒追小三 結婚生子成最後贏家

2019-02-13 10:55

投宿旅館遭闖空門 女子機智發現鏡子後面有住人

2019-02-13 10:35

夏威夷罕見下雪了！創最低海拔降雪紀錄

2019-02-13 13:58

美國不再是老大了！五角大廈警告：中國有能力擊落我衛星...

2019-02-13 10:00

購物專家說 別在好市多買這8種商品

2019-02-13 22:31

擦屁股結果大不同 空姐受辱、女大生卻月賺16萬

2019-02-13 15:20

薪資談不攏罷工！比利時所有航班停飛一天

2019-02-13 08:29

航空展上隨意拉扯戰鬥機拉環 男童彈出座艙摔斷四肢

2019-02-13 15:20

加拿大藏籍學生會長遭陸生連署罷免 台籍跨性別副會長聲援

2019-02-13 19:40

千禧世代想存錢？專家：應改掉三個愚蠢消費習慣

2019-02-13 21:10

北韓最夯的春節禮品不是茶、點心 竟是：冰毒

2019-02-13 09:09

躺著也中槍！美饒舌歌手在車上睡覺 被警察亂槍打死

2019-02-13 14:18

從昆明坐高鐵到寮國不是夢！但坐到泰國還要等一等

2019-02-13 11:00

男子約會穿Uniqlo+H&M 日女瞥見牌子：好失望

2019-02-13 12:17

中樂透怕親戚借錢 大獎得主戴面具領獎

2019-02-13 13:04

影／紐西蘭發現神秘絨毛生物 這回專家也無解

2019-02-13 11:59

亞洲協會報告：川普欲反制中國 卻用錯了方法

2019-02-13 12:01

布拉格帥哥市長「想知道台灣人怎麼念我的名字」

2019-02-13 13:32

政府免於關門及貿易協定樂觀前景激勵 道瓊飆漲372點

2019-02-13 06:54

不當軟柿子！美參議員籲修法 回擊「中國製造2025」

2019-02-13 12:18

東芝大砍財測 預定裁員7千人

2019-02-13 13:56

阿里巴巴蔡崇信：美中貿易逆差終將反轉

2019-02-13 16:44

屋裡有老虎！抽大麻男報案 警察還以為他茫了

2019-02-13 15:00

川普：如果接近達成協議 考慮延後3月1日提高關稅大限

2019-02-13 07:46

克魯曼錯了！美銀經濟師舉3理由駁美國經濟衰退說

2019-02-13 16:52

影／大毒梟古茲曼10罪名全成立 恐進超級監獄關到死

2019-02-13 13:12

「我沒有智慧手機」 日相安倍買東西刷iPad條碼初體驗

2019-02-13 17:30

刻意尊美？大陸政府報告未來15年 美仍稱霸全球

2019-02-13 16:32

美國石油需求成長全球居冠 為何對油市多頭是壞消息？

2019-02-13 21:31

火星探測車機會號失聯 NASA將宣布任務終結

2019-02-13 11:11

南韓每年吃100萬隻狗 動保團體展開救狗行動

2019-02-13 21:16

邀蔡總統美國會演說 美前副助卿：不支持

2019-02-13 09:24

加拿大司法部長閃辭 衝擊杜魯道政府

2019-02-13 14:04

陸網攻英國軟硬體？傳歐盟考慮發布聯合警訊或制裁

2019-02-13 11:00

自動煞車系統成40國新車標配 美中未加入

2019-02-13 11:32

防3度越獄 墨毒梟恐在洛磯山下惡魔島度餘生

2019-02-13 10:39

Fed主席鮑爾訪全美第二窮州： 經濟衰退風險不大

2019-02-13 08:20

北京威脅台灣 法國國會議員質詢政府立場

2019-02-13 08:37

中美磋商登場前 蓋茲出面肯定大陸促進全球發展的貢獻

2019-02-13 15:14

德擬修電信法 排除華為參與5G建設

2019-02-13 22:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top