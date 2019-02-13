購物專家說 別在好市多買這8種商品

2019-02-13 22:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



購物專家列出別在好市多（Costco）買的8種物品。 法新社 分享 facebook

美國連鎖量販店好市多（Costco）是消費者採購優惠食品的好去處，不過有些在地生鮮超市或倉儲式商店提供更優惠的價格，例如沃爾瑪（Walmart）或目標百貨（Target）。

這跟商品數量有關。好市多販售的商品一般是數量較大的家庭包，因此為了不浪費每次採買的商品，消費者必須在食品變質前，把大量食品吃完。對一般家庭或個人消費者來說，這恐怕是艱鉅的任務。

MyFrugal Adventures.com網站創辦人霍格斯芬表示，「好市多販售這些大尺寸的商品，不代表消費者買到賺到。」霍格斯芬和其他購物專家列舉了好市多的八項商品，建議一般消費者購買前必須再想想。

這些商品分別是早餐穀片、研磨咖啡粉、麵粉、牛奶、雞蛋、調味料及醬料、新鮮蔬果，以及香料。如果拿好市多自有品牌Kirkland的商品與他牌商品作比較，會發現好市多的價格通常比較優惠。

但零售專家指出，將上述八種產品列入「不建議購買類別」的原因，正是因為商品份量太龐大。由於好市多的盒裝或包裝商品的尺寸很大，對一般消費者而言不等同於買到賺到。

這比較適合大家庭，尤其是家裡有特大號冷凍庫，就可以考慮好市多的家庭包商品。比較常見的情況是，消費者最後還是會丟掉大部分的食物，或很難在家中找到空間擺放數量龐大的食物。

霍格斯芬表示，「一般家庭的消耗量通常低於採購量」，尤其是醬油、混合香料以及乳製品。如果你一個人住，一次買進1磅（約453公克）的新鮮菠菜可能不太適合，即使這項商品只要超低價4.99美元。因為家庭飲食健康網站StillTasty指出，新鮮菠菜通常只能在冰箱冷藏5至7日。

數量龐大的商品很難保存。例如，零售商店通常販售5磅（約2.2公斤）的袋裝麵粉，但好市多販售的袋裝麵粉重達25磅（約11公斤），家裡可能很難找到空間擺放這麼多麵粉。霍格斯芬說：「我從未想過要找地方擺放25磅的袋裝麵粉，這足夠我吃一整年了。」

消費者在一般生鮮超市或倉儲式商店促銷時，通常能用相同的價錢買到普通規格（數量）的早餐穀片、牛奶或雞蛋。霍格斯芬舉例說，她在沃爾瑪花了32美分買了一盒12顆裝的雞蛋，而好市多一盒24顆裝的雞蛋售價為31美分。

折價券和線上交易網站Krazy Coupon Lady共同創辦人戴梅爾表示，消費者在當地超市、倉儲式商店甚至是藥局，都能買到很便宜的各廠牌穀片。「你家附近的零售商店會推出穀片促銷活動，可能這周促銷通用磨坊（General Mills）的商品，下周改為促銷家樂氏（Kellogg）」，等到促銷再購買穀片會比較划算。

霍格斯芬表示，「相對於好市多，其他業者也相當具有競爭優勢，我認為消費者不需要為了省錢而特意去好市多採購。」