親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

臉書、好市多資產負債表強健 為何不利短期股價展望？

2019-02-13 22:18經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

臉書、好市多等美國企業擁有強健的資產負債表，但也因此遭高盛調降短期股價展望。怎會如此？巴隆周刊（Barrons）報導指出，這是因為隨著聯準會（Fed）升息腳步停頓，龐大現金流和負債偏低，看在股票投資人眼裡反倒可能變成弱點。

高盛策略師團隊過去兩年來一直看好現金流量豐沛、負債相對較低的一籃子股票，包括臉書、輝達（Nvidia ）、好市多和奇波雷墨西哥燒烤在內。在2017年與2018年，Fed七度提高利率，期間這群擁有強健資產負債表的個股表現也較為出色。

但Fed最近表示今年升息喊卡，已使情況改觀。高盛如今不再看多這群股票（至少就短期而言），並舉出以下四個原因：

(1) 升息喊卡。Fed表示日後升息會有「耐心」，市場解讀這意味今年大半時間都將暫停升息，高盛更進一步推斷Fed這波升息循環可能已告終。利率走高有利於資產負債表強健企業的股價相對表現，因為他們更有本錢因應利息升高和金融情勢緊縮的挑戰。

(2) 成長走穩。美國經濟成長可望穩住腳步，這應可改善資產負債表較弱公司的股價表現。經濟成長減速的顧慮正是促使Fed升息喊卡的主因，但高盛策略師認為「未來12個月美國衰退機率只有10%」。

(3) 鑑往知來。高盛策略師指出，往年資產負債表強健的企業，其股價表現超越資產負債表較弱企業的期間，取中位數是18個月。而最近這一段相對表現較強時期已持續23個月之久，所以按往例來看也許早該結束了。

(4) 股價偏高。資產負債表強健公司的股價看來已相對偏高。高盛策略師運用五種不同估價標準，都顯示目前這些公司的股價（與資產負債表較弱公司相比）比1980年迄今85%的時期都來得高昂。若只以預期股價本益比來衡量，則只低於達康泡沫時期的水準。

不過，若放眼更長遠的未來，高盛認為資產負債表強健企業仍可能是良好的長期投資標的，或是規避企業債務泡沫爆破風險的工具。原因有三：一，美國企業淨債務接近歷史高峰；二，盈餘成長或許仍將隨減稅效應消退而減速；三，無論經濟大環境好壞，資產負債表較強的公司，營收和盈餘成長向來也較強。

因此，高盛此刻並未建議投資人買進資產負債表較弱的公司股票；但若經濟或盈餘成長回升、Fed政策變得更鴿派、或是資產負債表較強公司的股價仍然相對出色，就可能另當別論。

好市多資產負債表強健，但對短期股價後市未必是利多。美聯社
好市多資產負債表強健，但對短期股價後市未必是利多。美聯社
分享

Fed經濟好市多
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

鮑爾：美經濟衰退風險不大

2019-02-14 00:53

蘋果新品 3月25日傳亮相

2019-02-14 00:54

名家瞭望／儘速建構新的全球合作框架

2019-02-14 01:21

做多新興市場…最熱門交易

2019-02-14 00:53

紐國今年不降息 紐元強升

2019-02-14 00:53

美通膨年增率 一年半新低

2019-02-14 00:53

過閨密節…美國新潮流

2019-02-14 00:53

全球央行轉鴿派 紐國利率不動 亞太國家跟進

2019-02-13 23:58

購物專家說 別在好市多買這8種商品

2019-02-13 22:31

美國石油需求成長全球居冠 為何對油市多頭是壞消息？

2019-02-13 21:31

千禧世代想存錢？專家：應改掉三個愚蠢消費習慣

2019-02-13 21:10

克魯曼錯了！美銀經濟師舉3理由駁美國經濟衰退說

2019-02-13 16:52

人工智慧競賽 中國投鉅資、美國有人才

2019-02-13 16:29

免學費還給72萬年薪 自己要的人才自己教

2019-02-13 15:11

40國新車裝自動煞車系統 美中未加入

2019-02-13 14:40

菲律賓環球電信採用華為設備 下季搶推5G服務

2019-02-13 14:38

美國債破22兆美元 每天要付10億利息

2019-02-13 14:14

抓住金脈 委臨時總統傳派自己人進國營石油公司

2019-02-13 13:05

培養更多女性加入科技產業 聯合技術出資百萬美元贊助

2019-02-13 12:54

川普稱美中貿易談判期限可能延長 亞股走高

2019-02-13 12:38

不改變雙軌勞動體系 日本女性職場難出頭

2019-02-13 12:29

蘋果擬推「新聞版Netflix」 抽成問題引發媒體反對

2019-02-13 11:41

美中貿易談判將登場 美財長盼富有成效

2019-02-13 11:19

陸網攻英國軟硬體？傳歐盟考慮發布聯合警訊或制裁

2019-02-13 11:00

美國債再創新高達22兆美元 每天付10億美元利息！

2019-02-13 10:18

聯準會主席：銀行整併衝擊鄉村經濟

2019-02-13 09:55

投顧：新興市場基本面仍佳 股市具投資機會

2019-02-13 09:51

T-Mobile擬併購Sprint 承諾永不採用華為、中興設備

2019-02-13 09:27

搶先特斯拉？ 傳亞馬遜、通用投資電動小貨卡新創公司

2019-02-13 08:32

Fed主席鮑爾訪全美第二窮州： 經濟衰退風險不大

2019-02-13 08:20

沙烏地減產幅度高於承諾 油價上揚 美元走貶推升金價

2019-02-13 07:34

美元止步八連漲 美中貿易談判樂觀跡象降低避險需求

2019-02-13 07:23

政府免於關門及貿易協定樂觀前景激勵 道瓊飆漲372點

2019-02-13 06:54

名家瞭望／拉姜：科技巨頭正在扼殺創新

2019-02-13 01:24

Fed轉鴿 美元逆勢連八漲

2019-02-12 23:24

OPEC、俄國 催生穩油市機制

2019-02-12 23:24

沙國將超額減產 油價強彈

2019-02-12 23:24

彭博資訊專欄／Fed轉向 四大理由

2019-02-12 01:54

比特幣究竟是什麼？而它又是如何運作的呢？

2019-02-11 09:21
看更多

熱門文章

男友劈腿對象是男的！她倒追小三 結婚生子成最後贏家

2019-02-13 10:55

投宿旅館遭闖空門 女子機智發現鏡子後面有住人

2019-02-13 10:35

夏威夷罕見下雪了！創最低海拔降雪紀錄

2019-02-13 13:58

美國不再是老大了！五角大廈警告：中國有能力擊落我衛星...

2019-02-13 10:00

購物專家說 別在好市多買這8種商品

2019-02-13 22:31

擦屁股結果大不同 空姐受辱、女大生卻月賺16萬

2019-02-13 15:20

薪資談不攏罷工！比利時所有航班停飛一天

2019-02-13 08:29

航空展上隨意拉扯戰鬥機拉環 男童彈出座艙摔斷四肢

2019-02-13 15:20

加拿大藏籍學生會長遭陸生連署罷免 台籍跨性別副會長聲援

2019-02-13 19:40

千禧世代想存錢？專家：應改掉三個愚蠢消費習慣

2019-02-13 21:10

北韓最夯的春節禮品不是茶、點心 竟是：冰毒

2019-02-13 09:09

躺著也中槍！美饒舌歌手在車上睡覺 被警察亂槍打死

2019-02-13 14:18

從昆明坐高鐵到寮國不是夢！但坐到泰國還要等一等

2019-02-13 11:00

男子約會穿Uniqlo+H&M 日女瞥見牌子：好失望

2019-02-13 12:17

中樂透怕親戚借錢 大獎得主戴面具領獎

2019-02-13 13:04

影／紐西蘭發現神秘絨毛生物 這回專家也無解

2019-02-13 11:59

亞洲協會報告：川普欲反制中國 卻用錯了方法

2019-02-13 12:01

布拉格帥哥市長「想知道台灣人怎麼念我的名字」

2019-02-13 13:32

政府免於關門及貿易協定樂觀前景激勵 道瓊飆漲372點

2019-02-13 06:54

不當軟柿子！美參議員籲修法 回擊「中國製造2025」

2019-02-13 12:18

東芝大砍財測 預定裁員7千人

2019-02-13 13:56

阿里巴巴蔡崇信：美中貿易逆差終將反轉

2019-02-13 16:44

屋裡有老虎！抽大麻男報案 警察還以為他茫了

2019-02-13 15:00

川普：如果接近達成協議 考慮延後3月1日提高關稅大限

2019-02-13 07:46

克魯曼錯了！美銀經濟師舉3理由駁美國經濟衰退說

2019-02-13 16:52

影／大毒梟古茲曼10罪名全成立 恐進超級監獄關到死

2019-02-13 13:12

「我沒有智慧手機」 日相安倍買東西刷iPad條碼初體驗

2019-02-13 17:30

刻意尊美？大陸政府報告未來15年 美仍稱霸全球

2019-02-13 16:32

美國石油需求成長全球居冠 為何對油市多頭是壞消息？

2019-02-13 21:31

火星探測車機會號失聯 NASA將宣布任務終結

2019-02-13 11:11

南韓每年吃100萬隻狗 動保團體展開救狗行動

2019-02-13 21:16

邀蔡總統美國會演說 美前副助卿：不支持

2019-02-13 09:24

加拿大司法部長閃辭 衝擊杜魯道政府

2019-02-13 14:04

陸網攻英國軟硬體？傳歐盟考慮發布聯合警訊或制裁

2019-02-13 11:00

自動煞車系統成40國新車標配 美中未加入

2019-02-13 11:32

防3度越獄 墨毒梟恐在洛磯山下惡魔島度餘生

2019-02-13 10:39

Fed主席鮑爾訪全美第二窮州： 經濟衰退風險不大

2019-02-13 08:20

北京威脅台灣 法國國會議員質詢政府立場

2019-02-13 08:37

德擬修電信法 排除華為參與5G建設

2019-02-13 22:47

中美磋商登場前 蓋茲出面肯定大陸促進全球發展的貢獻

2019-02-13 15:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top