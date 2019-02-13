臉書、好市多資產負債表強健 為何不利短期股價展望？

2019-02-13 22:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



臉書、好市多等美國企業擁有強健的資產負債表，但也因此遭高盛調降短期股價展望。怎會如此？巴隆周刊（Barrons）報導指出，這是因為隨著聯準會（Fed）升息腳步停頓，龐大現金流和負債偏低，看在股票投資人眼裡反倒可能變成弱點。

高盛策略師團隊過去兩年來一直看好現金流量豐沛、負債相對較低的一籃子股票，包括臉書、輝達（Nvidia ）、好市多和奇波雷墨西哥燒烤在內。在2017年與2018年，Fed七度提高利率，期間這群擁有強健資產負債表的個股表現也較為出色。

但Fed最近表示今年升息喊卡，已使情況改觀。高盛如今不再看多這群股票（至少就短期而言），並舉出以下四個原因：

(1) 升息喊卡。Fed表示日後升息會有「耐心」，市場解讀這意味今年大半時間都將暫停升息，高盛更進一步推斷Fed這波升息循環可能已告終。利率走高有利於資產負債表強健企業的股價相對表現，因為他們更有本錢因應利息升高和金融情勢緊縮的挑戰。

(2) 成長走穩。美國經濟成長可望穩住腳步，這應可改善資產負債表較弱公司的股價表現。經濟成長減速的顧慮正是促使Fed升息喊卡的主因，但高盛策略師認為「未來12個月美國衰退機率只有10%」。

(3) 鑑往知來。高盛策略師指出，往年資產負債表強健的企業，其股價表現超越資產負債表較弱企業的期間，取中位數是18個月。而最近這一段相對表現較強時期已持續23個月之久，所以按往例來看也許早該結束了。

(4) 股價偏高。資產負債表強健公司的股價看來已相對偏高。高盛策略師運用五種不同估價標準，都顯示目前這些公司的股價（與資產負債表較弱公司相比）比1980年迄今85%的時期都來得高昂。若只以預期股價本益比來衡量，則只低於達康泡沫時期的水準。

不過，若放眼更長遠的未來，高盛認為資產負債表強健企業仍可能是良好的長期投資標的，或是規避企業債務泡沫爆破風險的工具。原因有三：一，美國企業淨債務接近歷史高峰；二，盈餘成長或許仍將隨減稅效應消退而減速；三，無論經濟大環境好壞，資產負債表較強的公司，營收和盈餘成長向來也較強。