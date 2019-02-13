千禧世代想存錢？專家：應改掉三個愚蠢消費習慣

2019-02-13 21:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



千禧世代債台高築，並不是什麼新聞。25歲至36歲的美國人平均負債約4.2萬美元（約新台幣130萬元），多數甚至還不是學貸，而是卡債。

根據聯準會，美國信用卡債2017年超越1兆美元，而隨著生活成本持續上漲，債務的坑愈來愈大。

專家認為，千禧世代如果避開某些消費習慣，可以存下很多錢。身兼電視節目《創智贏家》評審，及OShares ETFs董事長歐萊利（Kevin OLeary）說，花錢在某些東西上非常愚蠢。

以下是歐萊利認為，首先該戒掉的幾個消費習慣。

歐萊利在本周於杜拜舉行的世界政府峰會向CNBC表示：「4美元的咖啡，超級愚蠢。聽著，我知道我將收到咖啡品牌的抗議電郵，但自己泡咖啡只需要18美分（約新台幣6元），直到你有儲蓄或是已還完大學債務，不然別買4美元的咖啡，我禁止你這麼做。」

個人投資App Acorns去年發現，美國人平均一年在咖啡花上約1,100美元（約新台幣34000元），或每月約92美元（約新台幣2800元），比三分之一美國人在投資上的開支，還高出約30%。

●鞋子

歐萊利說，你不需要超過四雙鞋子，「一雙夾腳拖、運動鞋，兩雙皮鞋就夠了。超過這數量，你就是多買鞋子的蠢蛋，因為你永遠都穿不到，它們會擺在那好多年」。

以這塊領域而言，女性「罪行」較嚴重。鞋子零售商DSW去年發現，75%的美國女性擁有超過20雙鞋，男性平均則擁有12雙。

信用卡比較App CreditDonkey指出，一般人每年平均買7.8雙鞋。今日心理學（Psychology Today）報告指出，一般人在擁有的鞋子中，只會穿其中三到四雙。

歐萊利相信，你不該擁有超過三條牛仔褲，超過了就是蠢蛋，便是擁有太多，你不需要這麼多牛仔褲。

個人財務網站howstuffworks.com指出，今日一條牛仔褲平均要價約60美元（約新台幣1800元），「意味著美國人每天在牛仔褲上花3,850萬美元（約新台幣12億元），一年花140億美元（約新台幣4300億元）。」

歐萊利說，你會發現大家都打破這些規則而過度消費，如果遵守這些規則，將能存下薪水的10%，「然後你投資，市場會給你7%的年報酬率，一般美國均薪為5.8萬美元（約新台幣180萬元），每年存10%，到65歲銀行就有125萬美元（約新台幣3800萬元）。」