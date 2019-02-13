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大摩：中國將轉為經常帳逆差 未來更仰賴國外資金

2019-02-13 17:18經濟日報 記者陳律安╱即時報導

摩根士丹利（大摩）於報告中預估，隨著中國經常帳收支將在未來數年出現缺口，中國將更仰賴國外資金，「（中國）經常帳處於長期下滑，未來經濟成長將更加仰賴國外資金」。

上次中國出現經常帳逆差是在1993年，一國的經常帳收支處於逆差代表可能需走向借款一途。但這次情況與1993年時不同，大摩預測中國經常帳收支出現缺口的情勢將「持續下去」，讓這個全球第二大經濟體在2020年之後更仰賴國外資金。

中國的經常帳順差，2017年第3季還占國內生產毛額（GDP）的10.3%，但到去年第3季滑落到GDP的0.3%；大摩預估，中國今年將轉為經常帳逆差，占GDP的0.3%，到2020年再攀升至0.6%。

這與十餘年前的黃金歲月大相逕庭，2007年中國經常帳順差達4,200億美元，占GDP的9.9%。

大摩報告將中國經常帳萎縮歸咎於幾個原因，包括人口老化、貨品出口市占已過高峰等，「我們預料中國將從2019年以後轉為經常帳逆差，因為隨著人口老化，全國儲蓄率也跟著下滑」。

若中國儲蓄率下滑，就需要吸引更多國外資金以支應需求。除了貨品出口市占率下滑，中國對於進口品及海外旅遊需求增加，也使經常帳順差加速縮減。

此外，中國正經歷經濟放緩， 而隨著展望黯淡，大摩預估，中國從2019年至2030年間，每年需要至少2,100億美元的淨國外資金流入，來彌補缺口。一開始的資金缺口，於今年到明年之間約在每年500億至900億美元，2020年時逐漸擴大至2,000億美元。

大摩在報告中說：「這意味著中國需要進一步改善商業環境，加速開放國內股、債市，並將人民幣的地位提升為國際準備貨幣，以進一步吸引（國外直接投資）資金流入。」

而大摩也認為，這樣的發展過程中存在著投資機會，將陸股評為「增持」，「長期而言隨著A股市值擴大，中國股市流入的資金將增加。今年中國成長回穩，將鼓勵資金流入，我們預期股市將有更多漲勢」。

中國未來將更仰賴海外資金。（圖／路透）
中國未來將更仰賴海外資金。（圖／路透）
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