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克魯曼錯了！美銀經濟師舉3理由駁美國經濟衰退說

2019-02-13 16:52經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，今年或明年全球經濟衰退的風險頗高。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，今年或明年全球經濟衰退的風險頗高。路透
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近來經濟衰退隱憂揮之不去，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）日前更表示，今、明年全球經濟衰退風險超過50%。但美銀美林（BAML）北美首席經濟學家哈里斯（Ethan Harris）舉出三個理由，逐一說明為何今年美國經濟不會陷入衰退。

克魯曼11日接受媒體訪問時表示，今年或明年初世界經濟陷入衰退的風險高於50%。他指出，下一波衰退可能不只是一、兩個重大因素引發，可能是眾多小問題集聚使然，包括貿易戰、中國或歐洲經濟疲弱、預算赤字激增，以及今年企業盈餘成長率從去年一度超過20%減緩至5%等。

但哈里斯表示，經濟衰退是特定因素造成，但眼前並未浮現這些問題。他說：「景氣循環不會因為歲數大了而死亡，而是死於過度膨脹。目前這波景氣循環可能持續刷新歷時最久的紀錄，因為常見的衰退警示燈沒一個在閃。」

哈里斯指出，有三個原因會導致經濟衰退。以下就從這三點來檢視美國經濟目前的處境：

一，央行大幅提高利率抗通膨，往往導致衰退，例如1970年代末和1980年代初美國陷入W型衰退，即屬這類。

但現在情況不同。聯準會（Fed）已表示未來提高利率會有「耐心」，顯示升息腳步停頓，而且縮減資產負債表的做法也會有「彈性」。這將降低Fed政策終結美國史上最長一波景氣擴張的風險。

二，貿易戰的衝擊也可能觸動經濟衰退。但華府和北京正努力透過談判使貿易緊張降溫。

哈里斯說，美國總統川普已分別和墨西哥、加拿大、歐洲和南韓敲定改變不多但挽回顏面的貿易協議，由此推斷，川普也可能與中國達成協議。他說：「川普的鷹派顧問基本上在扮黑臉，提出非常嚴厲的要求，以取得最大的妥協讓步 」。

三，資產投資泡沫爆裂，是拖累經濟沉淪最明確的徵兆。如2008年房市泡沫化和2000年科技股泡沫化。一旦泡沫爆破，原本資金充裕的民眾和企業手頭突然吃緊，後續削減支出循環便導致經濟以衰退收場。

但現在美國原油價格約每桶52美元，已比數年前的價格腰斬；美股標普500指數本益比現約16倍，僅稍微高了點；至於債市，利率仍低意味仍能輕鬆償債。

綜合觀之，在上述三大因素都不成問題的情況下，此刻難以斷言一些經濟小問題集聚起來，就會合力在今年把美國經濟推入衰退深淵。

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