人工智慧競賽 中國投鉅資、美國有人才

2019-02-13 16:29 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



中國宣示成人工智能全球霸主快兩年了，美國總統11日才宣示急追，而且經費從何而來講不清楚。 美聯社 分享 facebook 中國政府早在兩年前宣布投入大量資金，期望在2030年前成為人工智慧(AI)的全球霸主，而川普總統遲至11日才宣示急追，而且經費從何而來講不清楚。

中國在2017年宣布AI稱霸計畫時，川普政府毫無反應，美國不少識者就十分焦慮；小布希政府時期的資訊長沛頓(Theresa Payton)說，「仿彿新的軍備競賽又開始了。」

中國的AI大計顯示，目前美國仍具領先和優勢地位，谷歌等私人公司都在美國，川普的AI發展政策並不想改變民企主導的方向。

創投業的CB Insights公司，2018年全球投入AI新創公司研發的192億美元，超過一半投資於美國境內的公司。

川普只命令各政府部門主管將AI研發列為重點，若國會不給錢，只能挪用其他款項來執行這個政策。

有關執行經費問題，白宮一名不願具名的官員說，各有關部門得報告總統各自經費來源，確保總統命令會徹底執行。

談到中國的競爭，這位官員說美國歡迎理念相似國家合作共享成果，但也會保護自己的優勢，不讓「敵國」占便宜。

媒體報導予人中國AI科技很強的印象，實際上，根據牛津大學專家傑佛瑞‧丁(Jeffrey Ding)的報告，全球AI能量美國占33%，中國僅17%，遠在美國之後。

傑佛瑞‧丁說，美國強在晶片業以及人才。這兩大領域才是驅動AI研發的主力。

至於軍事方面的運用，麥肯錫全球研究所的邁可‧崔(Michael Chui) 說，這不是體育場上分秒之差的競爭，而是某些方面你強我弱但其他方面就你弱我強，難分軒輊。

也正是AI的應用層面太廣，政府該如何立法管制是一頭大問題—既要鼓勵研發，又要防止濫用，也要提防不被別國偷走。

華府智庫「布魯金斯研究院」外交關係研究員莫索羅(Chris Meserole)說，他擔心的不是軍事方面的運用，而是像中國輸出人臉辨識科技給威權國家，提升非民主過政府管制人民的能力，「破壞全球包括它自己國內的人權。」