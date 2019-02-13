不改變雙軌勞動體系 日本女性職場難出頭

2019-02-13 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



日本首相安倍晉三不久前在達沃斯世界經濟論壇上，很自豪日本女性工作人數，在2015到2018年間，增加了200萬人。去年，日本15歲到64歲的女性當中，有將近七成受雇工作。不過這並不等於女性在日本職場已經擁有一片天，發展前途看好。

日本安永會計師事務所合夥人小林暢子在彭博資訊撰寫評論指出，由於日本獨特的「雙軌」勞動體系，大多數的就職婦女是以低薪、沒有升遷機會的非正式員工雇用，就業人數雖然增加，但勞動條件卻沒有長足進步。

她說，日本政府對女性加諸許多責任：勞力市場缺工希望她們多投入職場，生育率太低希望她們多生育子女，而傳統上日本男性大多不幫忙做家事，家事的擔子也要她們來擔。可是目前日本企業對正式職員很少提供彈性工時，女性很難同時平衡正職工作和家庭、子女的照顧，發展自己的事業。較有彈性的非正職工作，薪水低又沒有發展。

根據統計，日本2017年的男女薪資差距高達24.5%，而在世界經濟論壇的2018年全球男女性別平等指數，日本排名在先進國家後段班，只排到第110名。2017年的數據顯示，女性工作者當中只有44%是正式員工，男性正式員工的比率則為78%。去年日本新被雇用的女性之中，高達73%只能找到非正式的職位。