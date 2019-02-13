蘋果擬推「新聞版Netflix」 抽成問題引發媒體反對

2019-02-13 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



消息人士指出，蘋果計畫推出號稱「新聞版Netflix」的新聞訂閱服務，但因財務條款和消費者資料分享問題，面臨主要新聞發行商的反對。

這項新的訂閱服務，是蘋果設法抵銷iPhone銷售下滑衝擊的措施之一。消息人士指出，這項服務預定今年稍晚以「Apple News」app推出，類似蘋果的串流媒體音樂服務，定價約為每月10美元，付費用戶可無限制閱讀來自新聞媒體的內容。

蘋果打算從這項服務抽成約50%的訂閱營收，剩下的收入將根據用戶閱讀文章的時間，分配給各媒體。

華爾街日報報導，紐約時報和華盛頓郵報迄今尚未同意授權，部分原因是對條款的疑慮，但協商仍在進行，仍有可能達成協議。另一位知情人士說，華爾街日報也存疑，但最近與蘋果的談判已有建設性進展。

新聞發行機構關切的另一項問題是無法獲得用戶數據，包括信用卡資料和電子郵件地址，這對尋求建立客戶資料庫、向讀者推銷產品的新聞媒體來說相當重要。