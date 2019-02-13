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蘋果擬推「新聞版Netflix」 抽成問題引發媒體反對

2019-02-13 11:41經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

消息人士指出，蘋果計畫推出號稱「新聞版Netflix」的新聞訂閱服務，但因財務條款和消費者資料分享問題，面臨主要新聞發行商的反對。

這項新的訂閱服務，是蘋果設法抵銷iPhone銷售下滑衝擊的措施之一。消息人士指出，這項服務預定今年稍晚以「Apple News」app推出，類似蘋果的串流媒體音樂服務，定價約為每月10美元，付費用戶可無限制閱讀來自新聞媒體的內容。

蘋果打算從這項服務抽成約50%的訂閱營收，剩下的收入將根據用戶閱讀文章的時間，分配給各媒體。

華爾街日報報導，紐約時報華盛頓郵報迄今尚未同意授權，部分原因是對條款的疑慮，但協商仍在進行，仍有可能達成協議。另一位知情人士說，華爾街日報也存疑，但最近與蘋果的談判已有建設性進展。

新聞發行機構關切的另一項問題是無法獲得用戶數據，包括信用卡資料和電子郵件地址，這對尋求建立客戶資料庫、向讀者推銷產品的新聞媒體來說相當重要。

智慧手機銷售成長放緩之際，蘋果持續擴大服務事業以抵銷衝擊，包括app-store銷售、串流音樂訂閱和行動支付。蘋果計畫今年推出多項新服務，包括原創電視節目和新聞服務，並正求在2020年前將其各項裝置上的付費訂閱數，從目前的3.6億增加到5億。

蘋果打算推出付費新聞訂閱服務，但抽成和消費者資料分享問題引發媒體疑慮。 美聯社
蘋果打算推出付費新聞訂閱服務，但抽成和消費者資料分享問題引發媒體疑慮。 美聯社
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